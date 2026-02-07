Famosa actriz de Netflix anuncia que está embarazada a los 42 años: ‘Me siento lista’

La reconocida actriz de Netflix dio a conocer que está embarazada la noche del jueves.

La reconocida actriz colombiana Carolina Ramírez, recordada por sus exitosas interpretaciones en La reina del flow, de Netflix, y La hija del mariachi, sorprendió a sus seguidores al revelar una de las noticias más significativas de su vida: está esperando su primer hijo a los 42 años.

A través de una publicación en sus redes sociales, Ramírez compartió el motivo de su reciente ausencia mediática: “Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida”, confesó.

La actriz explicó que tanto ella como su esposo, el productor musical argentino Martín Cornide, decidieron mantener la noticia en privado durante un tiempo.

“Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, expresó con emoción.

Desde la selva maya, lugar que describe como su refugio de sanación y paz, Ramírez reflexionó sobre el momento que vive: “A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso.”

Con una visión madura y serena, la actriz celebró esta nueva etapa junto a su pareja: “Para nosotros, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y nos emociona profundamente empezar la nuestra; nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentido, estamos felices”.

Ramírez también aclaró que aún desconocen el sexo del bebé, un detalle que prefieren mantener como sorpresa: “Ni pregunten si es niño o niña: ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca”.

Con un agradecimiento sincero, cerró su mensaje asegurando que deseaba comunicar personalmente la noticia antes de que trascendiera por otros medios: “Antes de que lo vean por otros medios, quería que supieran por mí que nuestra vida ha cambiado para siempre. Gracias por recibir esta noticia con el mismo respeto y amor con el que la hemos cuidado”.

La intérprete, que ha cautivado a millones con su talento y carisma, inspira ahora con una historia de amor, fe y esperanza que demuestra que nunca es tarde para comenzar nuevos capítulos.