Los siete estrenos imperdibles de Netflix en febrero de 2026

Febrero de 2026 trae a Netflix siete lanzamientos destacados entre series, documentales y cine con producciones internacionales y regresos esperados.

Netflix definió sus principales lanzamientos para febrero de 2026 con una oferta que combina regresos de alto impacto y nuevas producciones originales. El catálogo del mes prioriza el suspenso, los dramas familiares, el romance y una fuerte presencia de series españolas de gran nivel.

Entre los contenidos más esperados figura el retorno de una de las ficciones con mayor audiencia en la historia de la plataforma, junto con estrenos de autores reconocidos y la continuidad de historias que marcaron tendencia entre los suscriptores.

La programación se distribuye en fechas clave a lo largo del mes.

Los Bridgerton, temporada 4, parte 2

El 26 de febrero, Netflix libera los últimos cuatro episodios de esta entrega. La historia avanza hacia la resolución del vínculo romántico entre Benedict y Sophie, uno de los ejes centrales de la temporada.

Salvador

Esta serie española se estrena el 6 de febrero. La producción, creada por Aitor Gabilondo, responsable de Patria, cuenta con Luis Tosar como protagonista. El relato sigue a un padre que intenta rescatar a su hija tras descubrir su vinculación con un grupo neonazi.

El abogado del Lincoln, temporada 4

Disponible desde el 5 de febrero, la serie presenta a Manuel García-Rulfo de regreso en el papel principal. En esta ocasión, el abogado enfrenta el desafío de defenderse a sí mismo tras una acusación criminal. La plataforma ya confirmó una quinta temporada.

Cortafuego

Esta película española llega al catálogo el 20 de febrero. Con actuaciones de Enric Auquer y Belén Cuesta, la trama se centra en una mujer que intenta superar la muerte de su esposo. La historia se complica con la desaparición de su hija y un incendio forestal fuera de control.

El agente nocturno, temporada 3

El 19 de febrero marca el regreso de este thriller de acción protagonizado por Gabriel Basso. La serie busca repetir el impacto de su primera temporada, que superó las 98 millones de reproducciones en sus primeros tres meses.

Cómo llegar al cielo desde Belfast

La nueva serie de Lisa McGee, creadora de Derry Girls, se estrena el 12 de febrero. La historia sigue a tres amigas que inician una investigación propia sobre la muerte de una antigua compañera.

Soy Gordon Ramsay

El 18 de febrero debuta esta serie documental protagonizada por el reconocido chef británico. La producción examina la construcción de su imperio gastronómico y ofrece una mirada cercana a su entorno personal y profesional.

