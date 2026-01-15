Teleguía series y películas

¿Cuándo salen nuevos capítulos de la tercera temporada de La reina del flow en Netflix?

La tercera temporada de La reina del flow debutó en Netflix con 19 episodios y ya lidera el ranking en varios países, incluida Costa Rica

Por Hillary Chinchilla Marín

La historia de Yeimy Montoya y Charly Flow volvió con fuerza a Netflix. La tercera temporada de La reina del flow se estrenó el 14 de enero, con 19 capítulos disponibles de un total de 64 episodios, y en pocas horas se posicionó como número uno en el ranking de series en varios países del mundo, entre ellos Costa Rica.








Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

