Familia de Michael Jackson sufre por dolorosa muerte de un ser querido: ‘Estamos profundamente entristecidos’

La familia de Michael Jackson ha enfrentado varias muertes dolorosas a lo largo de los años.

La familia de la estrella Michael Jackson sufrió recientemente otro doloroso golpe por la muerte de un ser muy querido.

“Estamos profundamente entristecidos”, con esta frase los Jackson confirmaron en su cuenta oficial de Instagram el deceso de Toyia Jackson, nuera de Jackie Jackson, hermano mayor de Michael.

“Devota esposa de Siggy (hijo de Jackie) y un miembro muy apreciado de la familia. Otra gran pérdida”, escribieron en la nota luctuosa.

Los Jackson describieron a Toyia como una mujer que tocó muchas vidas con su bondad, fortaleza y gracia. “Significó muchísimo para nosotros y deja una huella imborrable en los corazones de quienes la conocieron, así como en el legado más amplio de los Jackson”, continuó el posteo en el que se ve una fotografía de Toyia con Siggy.

Los esposos eran padres de cuatro hijos: Jared, Kai, Skyy y Anai.

La familia Jackson ha sufrido profundamente la muerte de varios de sus miembros. Brandon, hermano gemelo de Marlon, falleció en 1957 pocas horas después de haber nacido. Michael, el más famoso de la familia, murió a los 50 años en el 2009. Joe, el patriarca de la familia, murió en el 2018 a los 89 años y Tito, miembro original de Jackson 5, en el 2024, a los 70 años.