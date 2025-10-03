Michael Jackson se ganó el apodo de ‘apestoso’ por su pésima higiene personal, dice Lionel Richie: ‘Días sin cambiarse de ropa’

Lionel Richie aseguró que Michael Jackson era llamado “apestoso” y que él mismo reconocía sus descuidos con la ropa.

Michael Jackson no solo fue conocido como el Rey del Pop, también recibió un apodo inesperado entre sus amigos cercanos: “apestoso”, por sus malos hábitos de higiene personal.

La revelación figura en el libro de memorias Truly, publicado el martes 30 de setiembre por Lionel Richie, de 76 años, otro ícono de la música estadounidense. En su autobiografía, Richie recordó cómo surgió su amistad con Jackson y describió las excentricidades del cantante en su vida diaria.

Relató que, tras iniciar su carrera como solista, el intérprete de Thriller comenzó a vivir bajo una rutina que calificó como inusual. Lo comparó con un profesor abstraído o con un niño, debido a su comportamiento y forma de vivir.

Según escribió, Quincy Jones fue quien empezó a llamar a Jackson “apestoso” como una forma de burla. Jackson solía reírse del apodo y aceptaba que no siempre prestaba atención a su higiene personal. Richie lo explicó así: “Michael también se reía, dándose cuenta de que llevaba varios días sin cambiarse ni lavarse la ropa. Todos tenemos nuestras manías”.

Richie atribuyó este descuido a la magnitud de la fama de Jackson, que lo limitaba incluso para realizar actividades cotidianas como comprar ropa o enviar su vestuario a la lavandería.

Afirmó que su amigo estaba siempre con atuendos diseñados para sus espectáculos, o con ropa cómoda que usaba en el estudio de grabación o en su casa, donde practicaba sus pasos de baile y jugaba con sus animales.

Durante sus encuentros, Richie notaba que Jackson usaba jeans desgastados y a veces demasiado cortos. En una ocasión, le preguntó por qué llevaba ese tipo de pantalones, a lo que el cantante respondió que un dueño de tienda le regaló ese par tras reconocerlo al pasar frente al local.

El autor también comentó que, cuando Jackson salía de gira, no podía enviar su ropa a lavandería, ya que muchas prendas no regresaban. Algunas personas las tomaban como recuerdos, por lo que Jackson prefería usarlas hasta que se volvieran inutilizables.

En un episodio particular, Richie recordó haberlo encontrado en un estado más descuidado de lo habitual, por lo que decidió regalarle un par de jeans y ropa interior limpia.

Después de llevarlo a su casa, Richie encontró la ropa sucia de Jackson tirada en su sala, comparándola con un animal atropellado. Esa imagen le dejó una anécdota imborrable que, según expresó, le generó risa.

LEA MÁS: Jennifer López dice que ‘no necesita’ un Óscar por el papel que interpretó Sonia Braga, pero lamenta que no la tomen en serio como actriz

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.