Amigo de confianza detalla las noches de insomnio y paranoia en la vida de Michael Jackson

Un amigo cercano de Michael Jackson describió los últimos años de vida del artista como una etapa marcada por insomnio crónico, ansiedad constante y una profunda preocupación por su imagen pública. El relato surge de Dan Beck, exejecutivo de Epic Records y confidente del cantante, quien compartió estos detalles en entrevistas recientes y en su libro de memorias You’ve Got Michael.

Beck señaló que Jackson pasaba muchas madrugadas despierto. Las llamadas telefónicas cerca de las 2 a. m. se volvieron habituales. El artista repetía dudas sobre su carrera, los sencillos y las estrategias de lanzamiento. Según el exejecutivo, la mente del cantante no se detenía y regresaba una y otra vez a las mismas decisiones, comentó The Sun.

El insomnio se combinaba con una necesidad constante de validación. Jackson buscaba reafirmación sobre cada paso profesional. Esa inquietud lo llevaba a analizar los mismos temas durante varias noches consecutivas, sin lograr descansar.

La imagen pública como fuente de angustia

Gran parte de la ansiedad de Jackson se relacionaba con la forma en que creía que el público lo percibía. Beck explicó que le llevaba estudios y reacciones de seguidores para orientar acciones de mercadeo. Como muchos comentarios resultaban negativos, el cantante los leía con atención y en silencio, mientras reflexionaba sobre cada opinión.

Esa obsesión se intensificó en un contexto de desgaste para su reputación. Desde la década de 1990, el artista enfrentó controversias constantes, como una acusación de abuso sexual contra el menor Jordan Chandler, que terminó en un acuerdo extrajudicial por $22 millones. Años después, una entrevista con la BBC reavivó las críticas y derivó en una nueva investigación criminal por la acusación de Gavin Arvizo.

A esto se sumaron rumores sobre su vida privada, el final de su matrimonio con Lisa Marie Presley y apariciones mediáticas que reforzaron la imagen de un artista excéntrico y rodeado de polémica.

Un entorno complejo y un legado en disputa

En ese escenario, Beck describió su trabajo como parte de una batalla de alto riesgo para proteger el legado de Jackson. Indicó que nunca presenció actividades criminales por parte del cantante, pero reconoció que el entorno del artista mezclaba profesionales experimentados con personas oportunistas.

Según el exejecutivo, Jackson mostraba cierta ingenuidad sobre cómo sus acciones se interpretaban fuera de su círculo cercano. Esa desconexión aumentaba su sensación de desconfianza.

Dan Beck comenzó a trabajar con el cantante e1991. Participó en el lanzamiento de Dangerous, álbum que vendió cerca de 32 millones de copias y se convirtió en el más vendido de 1992. También colaboró en la estrategia de HIStory, que vendió cerca de 20 millones de unidades pese a las turbulencias personales del artista.

En You’ve Got Michael, publicado por Trouser Press Books, Beck revisa ese periodo de presión constante. El enfoque se centra en los bastidores de la industria musical durante el auge y el desgaste del artista más famoso del planeta, con menor énfasis en las controversias públicas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.