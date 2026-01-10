Viva

Amigo de confianza detalla las noches de insomnio y paranoia en la vida de Michael Jackson

Insomnio, ansiedad y una fuerte preocupación por su imagen marcaron una etapa clave en la vida del artista. Un confidente detalla cómo se vivía ese momento fuera del escenario

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Michael Jackson
Dan Beck, amigo cercano del cantante, detalla llamadas nocturnas, desconfianza y presión mediática en los años finales del Rey del Pop. (Alexander Natruskin)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMichael JacksonDan Beck
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.