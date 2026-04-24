Familia de Angelrafael cumple una de sus últimas voluntades y mantiene vivo su legado

La familia del maquillista Angelrafael cumplió este jueves 23 de abril su última voluntad. Así lo anunciaron en redes sociales con un emotivo mensaje que provocó una ola de comentarios y, sobre todo, honra.

“Queridos amigos y seguidores de Angelrafael. Somos Liz y Dina, hermanas de nuestro amado Angelrafael. Con gran honor y emoción, hoy queremos compartir el lanzamiento de Cantaré, Cantarás. La nueva versión de esta majestuosa obra de arte, que más que una melodía, es una causa”, escribieron para dar la noticia.

Esta canción es un himno de solidaridad lanzado originalmente en 1985 y, su remasterización busca apoyar la lucha contra el cáncer a través de la fundación costarricense Todo Va a Estar Bien, creada por Angelrafael y Yorlenny Aguilar.

“Dejó un extenso legado de amor a través de su obra, logrando que las personas se vieran y se sintieran hermosas consigo mismas. También cofundó y creó la organización sin fines de lucro Todo Va a Estar Bien, junto a su mejor amiga y hermana del alma, como él con amor la llamaba, Yorlenny Aguilar, que con su noble corazón ha llevado esta misión de amor, calidez, cuidados y alegría a niños con cáncer en etapa avanzada”, escribieron las orgullosas hermanas.

La nueva versión de la canción, que cumple uno de los últimos deseos del maquillista, fue estrenada este jueves —día en que el canal Univisión le dio cobertura al evento en Miami, Florida— y lanzada a través de YouTube.

“Estamos profundamente agradecidas por su continuo apoyo y admiración hacia nuestro amado hermano. Nos sentimos increíblemente orgullosas de su obra, pues a través de ella continúa brindando luz a quienes más la necesitan y, lo que es aún más importante, transmite a todos el mensaje de que, sin importar las dificultades que se estén atravesando, todo va a estar bien”, finalizaron en el sentido mensaje.

Esta versión tiene entre las voces de los artistas al costarricense Ricardo Padilla y a figuras como José Luis el Puma Rodríguez, Jordi Llunas, Edith Márquez, Karina, Pancho Uresti, Noreh, Amaury Gutiérrez, Paty Manterola y Lucía Méndez.

El maquillista Angelrafael González falleció el 13 de noviembre del 2024, luego de una intensa lucha contra un tumor cerebral. Falleció a los 52 años.