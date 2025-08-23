Fallece una ex Miss Universo latinoamericana

Norma Nolan, Miss Universo 1962, murió en Miami a los 87 años. Fue la única argentina en obtener ese título.

Norma Beatriz Nolan, la única mujer argentina coronada como Miss Universo, murió el miércoles 20 de agosto en Estados Unidos, donde vivió durante las últimas décadas.

Tenía 87 años y residía sola en un apartamento ubicado en la avenida Collins de Miami, ciudad en la que obtuvo la corona internacional el 14 de julio de 1962.

Norma Beatriz Nolan falleció en Miami, Estados Unidos; fue reina, madre, empresaria y testigo de un título que nadie más logró repetir

Después de casarse con un ciudadano italiano de apellido Zanotti, decidió permanecer en ese país. Su esposo murió años atrás y ella optó por seguir en Estados Unidos cerca de su hija Zita Norma Zanotti y sus dos nietos. En Miami, fundó una librería, la cual dirigió hasta poco tiempo antes de su muerte.

Aunque vivía en el extranjero, viajaba dos veces al año a Argentina, donde visitaba su ciudad natal, Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Allí fue declarada Ciudadana Ilustre. El último 22 de abril celebró su cumpleaños número 87.

Su salud se mantenía estable, pero según allegados, la muerte de su hermana Nancy hace dos años provocó un profundo deterioro emocional.

Un legado único en la historia de los certámenes

El 14 de julio de 1962, Norma Nolan fue coronada Miss Universo en Miami, en una gala realizada en el Centro Internacional de Convenciones de Miami Beach. Superó a candidatas de Islandia, Finlandia, Brasil y China.

Obtuvo $15.000 en premios, becas y efectivo. Tras entregar su corona, continuó su carrera como modelo en Buenos Aires, y en 1966 contrajo matrimonio.

Durante su reinado y luego de él, participó en campañas junto a Norma Cappagli, Miss Mundo 1960. También integró el jurado de Miss Universo en 1969, pero después se alejó del mundo del espectáculo.

En 1997, cuando se realizó un homenaje televisivo con reinas de belleza latinoamericanas, fue la única Miss Universo de la región que no participó.

De modelo a reina

Norma Beatriz Nolan nació el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto. De ascendencia irlandesa e italiana, estudió secretariado antes de iniciar su carrera como modelo en Buenos Aires, donde vivió desde los 20 años.

Para llegar al certamen internacional, primero ganó Miss Argentina el 1.° de julio de 1962, en un concurso realizado en el Club Español. Compitió contra 19 candidatas, entre ellas la actriz Zulma Faiad, quien más tarde destacó en el cine y la televisión.

La final nacional incluyó desfiles en traje de noche y de baño. Nolan fue elegida Miss Argentina con 1,69 metros de estatura y medidas 89-63-91.

Una figura reservada, pero recordada

Durante sus últimos años mantuvo un perfil bajo. En 2018, el historiador Marcelo González le solicitó una entrevista para el sitio Glamour Argentino. La exreina respondió con una carta escrita a mano, agradeciendo el interés, pero declinando la entrevista por considerar que los recuerdos se habían desvanecido.

A modo de recuerdo, le envió una fotografía autografiada, firmando como “Norma B. Nolan, Miss Argentina, Miss Universo 1962”.

Miss Universe la despidió con una publicación en redes sociales, donde reconoció su legado y la importancia de su título para América Latina.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.