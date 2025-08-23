Viva

Fallece una ex Miss Universo latinoamericana

Norma Beatriz Nolan falleció en Miami, Estados Unidos; fue reina, madre, empresaria y testigo de un título que nadie más logró repetir

Por La Nación / Argentina / GDA
Norma Nolan, Miss Universo 1962, murió en Miami a los 87 años. Fue la única argentina en obtener ese título.
Norma Nolan, Miss Universo 1962, murió en Miami a los 87 años. Fue la única argentina en obtener ese título. (La Nación / Argentina / GDA/Instagram: @missuniverse)







