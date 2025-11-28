Fallece Conrado Osorio, famoso actor de ‘La fea más bella’ quien denunció que le negaron una operación

Conrado Osorio, de 49 años, falleció en un centro médico de Medellín, donde estaba hospitalizado.

El famoso actor Conrado Osorio, recordado por su participación en producciones emblemáticas como la serie Padres e hijos y la telenovela La fea más bella, falleció este jueves 27 noviembre, según confirmaron sus allegados.

La noticia de su fallecimiento, conocida en las últimas horas, provocó una ola de mensajes de pesar entre actores, productores y admiradores que siguieron de cerca su destacada carrera artística.

Osorio, de 49 años, enfrentaba complicaciones derivadas de un cáncer de colon que se agravó en los últimos meses. En marzo pasado, el actor había denunciado deficiencias en el sistema de salud colombiano que obstaculizaban su tratamiento.

Según relató, en 2024 tuvo que suspender la quimioterapia porque debía someterse a dos cirugías, las cuales fueron negadas por el ente sanitario. Una de ellas buscaba tratar una metástasis, y la otra, una molestia en su cadera derecha.

En las semanas recientes, el actor permanecía internado en una clínica de Medellín, acompañado de su familia y recibiendo atención médica continua.

El pasado 26 de octubre, Osorio cumplió 49 años y desde el hospital compartió un emotivo mensaje en video en sus redes sociales, donde expresó su profunda gratitud por el cariño y las oraciones de sus amigos y seguidores. En esa publicación, habló con serenidad sobre su fe y esperanza en medio de la enfermedad.

Formado en artes escénicas, Osorio consolidó una sólida carrera principalmente en Colombia, aunque también participó en producciones realizadas en México.

Con el tiempo, se ganó un lugar destacado en la industria por su disciplina, compromiso y versatilidad, destacándose en géneros como el drama, la acción y la comedia.

Conrado Osorio consolidó una sólida carrera en Colombia y México. (Tomada de Facebook)

Inicios y carrera

Osorio comenzó a hacerse notar a finales de los años 90 y principios de los 2000, participando en telenovelas y series de gran audiencia.

Entre sus trabajos más recordados figuran La reina del sur, Los canarios, La viuda negra, A corazón abierto, Tres Caínes, La ley del corazón, Operación Pacífico y Echo 3, entre otros títulos.

Además de su trayectoria televisiva, incursionó en el cine y en proyectos independientes, donde recibió elogios por la profundidad y autenticidad de sus interpretaciones. Entre sus películas más mencionadas están Luz, la flor del mal, El francotirador: la última masacre y Hombres a la carta, junto con otras producciones cinematográficas y cortometrajes.

El actor deja una huella imborrable en la memoria de los televidentes latinoamericanos. Fue apreciado por colegas y público como un actor cercano, profesional y entregado, cuya presencia constante en la pantalla chica marcó una época en la televisión nacional.