Famoso actor de telenovelas tiene cáncer de colon y dice que le negaron operación para tratar una metástasis

Conrado Osorio, famoso actor colombiano de telenovelas, hizo público que padecía cáncer de colon. Desde aquel momento, el artista ha utilizado sus redes sociales para hablar abiertamente de su lucha contra esta enfermedad y, recientemente, reveló una lamentable situación.

Osorio, conocido por sus papeles en novelas como La reina del sur, aseguró que tras su diagnóstico fue operado para retirar un tumor con 55 ganglios cancerígenos, pero que esto no detuvo el padecimiento. En este proceso, ha expuesto varias dificultades que, aparentemente, sufrió con el sistema de salud de Colombia.

Actor colombiano Conrado Osorio lucha contra el cáncer de colon

De acuerdo con su versión, el año pasado había suspendido la quimioterapia debido a que tenía que someterse a dos cirugías, que posteriormente fueron negadas por el ente sanitario. Una de estas intervenciones quirúrgicas era para tratar una metástasis y la otra para una molestia en su cadera derecha.

“Casi tres meses alejado de las canchas, no venía a las quimios, las había suspendido, ya que venían dos cirugías (...) Otra cirugía que no aprobó la EPS (entidades promotoras de salud). Cosas de Dios”, contó.

¿Cómo afronta el cáncer de colon Conrado Osorio?

Además de sus papeles en novelas como 'La reina del sur', Conrado Osorio ha participado en películas. En 2018 fue parte del filme 'Luz'. (Facebook/Facebook)

A pesar de tener un estilo de vida saludable y activo, el intérprete, de 57 años, fue diagnosticado con cáncer de colon luego de someterse a exámenes médicos. En sus redes sociales compartió cómo lidia con el dolor y afirmó que lleva 19 de meses de tratamiento, pero solo comenzó a sentir molestias en los últimos tres meses.

“¿Qué pasa cuando hay dolor? Se reprimen emociones. Tristeza, rabia, miedo, ¿por qué no risa? De pronto la risa también puede ser una emoción. Así como dicen, ‘río para no llorar’. Entonces estuve practicando un ejercicio y no sé si de algo les funcione”, dijo en un video publicado en Instagram.

El actor de Tres caínes explicó luego su estrategia. Detalló que el método consistía en pensar en una frase sin sentido. Brindó el ejemplo de un carro con llantas cuadradas y que ladraba.

“Cada vez que tengan dolor, hagan este ejercicio. Piensen en una frase absurda y la van a repetir desahogando sus emociones. Cada emoción que tengan”, comentó.