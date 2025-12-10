Extranjera que vino al concierto de Bad Bunny quedó impactada con lo que le cobraron por un pincho de carne

La creadora de contenido salvadoreña quedó impactada por el precio que pagó por un pincho a las afueras del Estadio Nacional.

Los recientes conciertos de Bad Bunny en Costa Rica congregaron a miles de fanáticos. La afluencia no solo incluyó a costarricenses, sino también a numerosos visitantes de otros países de Latinoamérica, quienes aprovecharon para hacer turismo y disfrutar de la comida local.

Las redes sociales se inundaron de las experiencias de estos jóvenes turistas, quienes compartieron desde el encanto general del país hasta momentos de genuina sorpresa. Esta última emoción la experimentó una creadora de contenido salvadoreña.

Al salir del concierto, la mujer compró un pincho de carne a una señora que vendía en la calle. Se grabó disfrutando de la comida, pero luego cayó en cuenta del bajo monto que había pagado por aquel plato, cuya preparación, más allá de la sazón costarricense y la parrilla al aire libre, no era extravagante.

En el video viral, la turista expresó su asombro: “Si son ¢1.000 costarricenses... ¿son dos dólares? ¿Qué?”. Además, en la publicación original de su video, la joven agregó: “Todavía siento que le debo colones costarricenses a la señora... qué carne más espectacular“.

La salvadoreña explicó que su sorpresa se debía a la comparación de precios. En su país, la comida cerca de los estadios podría no bajar de ¢1.855 a ¢2.650 aproximadamente, por lo que el pincho de ¢1.000 le resultó excepcionalmente barato.

El video rápidamente superó las 240.000 reproducciones, con una ola de comentarios de costarricenses que confirmaron que, efectivamente, había encontrado una ganga. Al igual que ella, otros visitantes continuaron disfrutando de la gastronomía nacional, maravillándose de la forma de vivir del tico.