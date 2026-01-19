Viva

Expresentador de TV costarricense vivió en la calle, sufrió alcoholismo y ahora celebra un año de sobriedad

El conductor fue reconocido como uno de los rostros más famosos del canal VM Latino

Por Jessica Rojas Ch.
Luis Lauretto, expresentador de VM Latino, ya cumplió un año de sobriedad. Él vivía en condición de calle y sufre de alcoholismo. (Archivo)







