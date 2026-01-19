Expresentador de TV costarricense vivió en la calle, sufrió alcoholismo y ahora celebra un año de sobriedad

Luis Lauretto, expresentador de VM Latino, ya cumplió un año de sobriedad. Él vivía en condición de calle y sufre de alcoholismo.

Hace un año el medio televisivo y musical de Costa Rica se vio sacudido con la noticia de que uno de los rostros más reconocidos del ambiente se encontraba en condición de calle y sufriendo los embates del alcoholismo. La imagen del expresentador de VM Latino, Luis Lauretto, llamó la atención de propios y extraños, y sus amigos corrieron en su ayuda para sacarlo de las calles.

Tras una entrevista que el propio Lauretto le concedió a Trivisión, en la cual contó su situación, varios conocidos suyos lo fueron a buscar a San José para llevarlo a un centro de rehabilitación, lugar en que ha estado durante el último año en recuperación.

Este jueves 15 de enero, Luis, quien fuera famoso por conducir el espacio Junkie TV en el canal de la música, celebró su primer año de sobriedad.

Pese a que sigue internado, el expresentador se mantiene muy activo en su cuenta de Facebook e incluso sigue su camino en la comunicación gracias a que es parte del programa radial La dosis, de Nelson Guillén y Alexander Quesada. Fue precisamente en esa red social en la que posteó un sentido mensaje sobre su recuperación.

“Hace un año a esta hora dejé de consumir. La abstinencia es real. Quienes nunca la han vivido no comprenden el verdadero poder de la adicción ni la enfermedad de la abstinencia”, comentó Lauretto.

“Desde fuera la abstinencia parece exagerada, dramática, como algo que la gente debería simplemente ‘superar’, pero es real, más real de lo que las palabras pueden describir. “La abstinencia fue lo peor que he vivido”.”, agregó.

Lauretto narró un poco de lo que pasó para superar la adicción. Contó que no durmió durante varios días, que no podía comer ni bañarse. “Estaba atrapado dentro de un cuerpo que sentía que me traicionaba”, dijo. Incluso, explicó que su presión arterial bajó y subió de manera preocupante.

Sin embargo, el esfuerzo ha valido la pena, un año después Luis se encuentra bien, pleno y todavía trabajando para recuperarse. Para ello ha contado con el apoyo de sus amigos que no lo han dejado solo en su lucha. El músico Nelson Guillén es uno de ellos, quien aprovechó sus redes sociales para felicitar a Lauretto y contarle al público cómo se encuentra.

Nelson Guillén, vocalista de la banda costarricense Agressor, ha sido uno de los amigos más fieles de Luis Lauretto. (Archivo)

“Hoy estamos celebrando su primer año de portarse bien, de estar limpio no solamente en el corazón, sino mentalmente. Estamos deseándole que no sea solo un año, sino que sea de aquí en adelante”, dijo el cantante del grupo Agressor.

Ambas publicaciones provocaron muchos mensajes de felicitación y apoyo al conductor de televisión, voz reconocida en temas de música rock y metal en el país.

“Eres un campeón y luchador sigue así bendiciones”, “Recuerdo muy claro ese día... Esfuérzate y sé valiente, que aún te queda largo camino”, fueron algunos de los comentarios que recibió Luis en su cuenta.