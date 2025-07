Luis Lauretto encontró a una persona especial en su rehabilitación: ‘Sin ella no lo lograría’

El reconocido expresentador de VM Latino, Luis Lauretto, cumplió seis meses de su internamiento para tratar su alcoholismo. Desde que sus amigos lo rescataron de las calles y lo llevaron a un centro para tratar su adicción, su vida ha dado un giro importante; incluso, conoció a una persona especial, la cual se ha convertido en un gran apoyo para él.

“Siempre tuve la fucking esperanza de lograr desahogarme con alguien y que me compartiera no solo su conocimiento, sino también su amor incondicional... Gracias In All Lenguages. Sin ella no lo lograría, literal”, escribió Lauretto en una publicación de Facebook, la cual acompañó con una fotografía junto a esa persona que llegó a confortarlo en su recuperación.

Karla Vargas es quien ha acompañado muy de cerca a Luis. En conversación con La Nación, el reconocido presentador comentó: “Ella siempre está muy atenta. Somos muy unidos. Siempre responde a todo. Estamos muy juntos en todo”.

¿Quién es Karla Vargas, la persona especial para Luis Lauretto?

Vargas es entrenadora en programación neurolingüística y trabaja en el centro de rehabilitación donde está internado Lauretto; ahí se conocieron.

La especialista asiste dos veces por mes al lugar y realiza terapias grupales. En entrevista con La Nación, contó que, aunque no atiende a las personas de manera personal, con Luis ha desarrollado una conexión especial.

“Él se da a querer entre todas las personas, muy a su forma, muy a lo que es su autenticidad. No es que haya ningún tipo de preferencia, pero él siempre lo busca a uno para hacer preguntas o para apoyarse en diferentes situaciones”, contó Vargas.

Agregó que cuando no está en el lugar, Luis le escribe por Facebook para mantenerse en contacto con ella.

“Hemos tenido mucha afinidad más allá de que mi trabajo es entenderlo en todos los aspectos”, manifestó Vargas.

Luis Lauretto publicó en su Facebook esta fotografía junto a Karla Vargas, entrenadora en programación neurolingüística, del centro donde está internado y quien se ha convertido en un gran apoyo para él. (Cortesía Luis Lauretto)

Sobre la afinidad, la especialista contó que en el centro de rehabilitación hay otros profesionales en psicología, terapia ocupacional y trabajo social que también lo apoyan, pero que, por su área de trabajo, Lauretto se interesa en diferentes temas para conversar con ella.

“Le gusta compartir su conocimiento (...) Le llama poderosamente la atención cualquier tema que yo ponga sobre la mesa”, agregó.

La recuperación de Luis Lauretto

Sobre su proceso de recuperación Lauretto también habló con este medio. “No he fallado. Estoy aplicado como un soldado, pero cuesta”, aseveró Luis, quien recientemente también ha estado muy activo en medios de comunicación. Por ejemplo, se le ha escuchado en el programa La Dosis, que tiene el músico Nelson Guillén en la emisora Planet 107.5.

Karla también contó cómo ha evolucionado Lauretto en su proceso: “Es otro, desde lo físico hasta lo mental (...) Siempre le dije que ojalá recuperara el brillo de sus ojos y ya lo recuperó. Está más repuesto físicamente y más abierto en lo personal”.

La especialista narró que, en el centro de rehabilitación, a Lauretto lo quieren todas las personas que lo rodean. “Son un gran apoyo para él. En momentos donde tal vez ha querido flaquear, lo agarran y lo sostienen”, finalizó.