Experiodista de Repretel volvió a la televisión... ¡y en Teletica!

Un reconocido experiodista de Repretel volvió a la televisión para dedicarse a una de las actividades que más disfruta. Su estilo característico permanece intacto.

El reconocido experiodista de Repretel, William Bonilla, sorprendió este martes al regresar a la televisión, esta vez en Teletica, apenas dos meses después de su repentino despido del programa Las Historias, ocurrido en diciembre pasado.

Fiel a su estilo característico en el recordado segmento “La cuchara tica”, Bonilla apareció en una cápsula del programa De Boca en Boca, transmitida desde Cartago, donde preparó chicharrones junto a un carnicero de Dulce Nombre, su comunidad natal.

William Bonilla regresó a la televisión en el programa 'De Boca en Boca', donde preparó chicharrones desde su natal Dulce Nombre de Cartago. (Captura de video)

“Esto es una pincelada más de mi pueblo”, expresó Bonilla mientras sostenía una taza con chicharrones. Con su habitual naturalidad, le preguntó al carnicero qué contenía el plato surtido que había preparado, desenvolviéndose con la misma soltura de siempre, como si estuviera nuevamente en su propio espacio televisivo.

Acompañado del presentador Mauricio Hoffmann, el periodista recibió el cariño de varias personas que se acercaron hasta la carnicería para saludarlo y darle la bienvenida.

Posteriormente, Bonilla condujo al equipo de De Boca en Boca hasta una tienda de emprendedores locales, quienes aprovecharon para mostrarle cómo elaboran sus productos en tela.