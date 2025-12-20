William Bonilla dijo adiós a Repretel entre lágrimas, abrazos y emotivas palabras; vea la despedida

Una despedida entre lágrimas y gratitud marcaron el adiós del periodista William Bonilla del programa Las Historias, de Repretel.

El comunicador fue despedido de manera inesperada el viernes 19 de diciembre, tras 18 años de entrega, pasión y compromiso con el espacio televisivo.

Ese mismo día, Bonilla presentó su última edición del programa junto a la periodista Ginnés Rodríguez. Al cierre, sus compañeros ingresaron al set para dedicarle unas palabras llenas de afecto y reconocimiento por su legado en la televisión costarricense.

El productor José Alonso Cascante, conocido como Chavito, fue el primero en despedirse. Con evidente emoción, recordó los primeros días de trabajo junto a Bonilla.

“En lo personal quiero agradecerle mucho porque cuando yo entré aquí, hace más de cinco años, fue de los primeros compañeros que creyó en mí y me dijo ‘usted aquí se queda’ porque yo entré por cuatro meses”, relató Cascante.

Cascante concluyó con un sentido: “Lo queremos mucho, Willito”, expresando que trabajar con él fue “un placer y un orgullo”.

William Bonilla presentó su última edición del programa el viernes 19 de diciembre. (Captura de pantalla )

Luego tomó la palabra la periodista Amairaní Pizarro, quien evocó con ternura cómo Bonilla fue quien la recibió en su primer día de trabajo, guiándola por las instalaciones del canal.

“Tener a William de compañero, dando consejos, tips para grabar, fue una bendición (...). Llegar y toparme a William Bonilla fue todo un privilegio (...). Es una persona que ama lo que hace y que entregó todo por este programa”, destacó.

El ambiente se tornó aún más conmovedor cuando Felipe Loaiza, otro de sus compañeros, no pudo contener el llanto.

“Normalmente hablo mucho, pero hoy no puedo. Willito fue de las personas que creyó en mí cuando entré acá. Fue de los que dijo ‘usted puede, usted es capaz’ (...). Hoy me quedo corto, solo...”, expresó antes de abrazar al comunicador entre lágrimas.

William Bonilla se fundió en un abrazo junto a sus compañeros de 'Las Historias'. (Captura de pantalla)

La presentadora Ginnés Rodríguez, emocionada, también dedicó unas palabras de fe y esperanza: “Dios te ha sostenido en todos los momentos, incluso en los más difíciles que este (...). Así que Willito, estamos convencidos de que esta nueva etapa también va a ser de muchísima bendición y de muchísimo crecimiento”.

Conmovido, Bonilla agradeció por las muestras de cariño y aseguró que se llevaba consigo el amor y la bondad de sus compañeros y del público que lo acompañó durante casi dos décadas.

“Gracias a mis compañeros, gracias por estos 18 años. Gracias a la gente en casita que siempre me apoyó, con La Cuchara Tica, con la excursión, con El Quéjese (...). Gracias, compañeritos”, dijo.

Como tributo final, la producción del programa le preparó un video especial que repasó su extensa carrera, resumida en más de 11.000 reportajes realizados para Las Historias (antes conocido como Informe 11), una cifra que refleja la huella profunda de Bonilla en la televisión.