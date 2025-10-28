Experiodista de Multimedios anuncia un nuevo proyecto que lo llena de emoción

Sergio González anunció el regreso del programa 'El Mañanero' en formato digital. Lo acompañan la Tía Nena, Maureen Vindas y Juan José Acuña.

Sergio González, experiodista de Multimedios, anunció que desarrollará un nuevo proyecto desde Rusia. El comunicador trabaja como presentador de noticias y corresponsal de RT en Español, a unos 10.900 kilómetros de Costa Rica.

El costarricense compartió la noticia en sus redes sociales. “Hay proyectos que no se pueden dejar, aunque uno esté al otro lado del mundo. Mi tía y yo le dimos vida y color a El Mañanero, junto con Juancito”, expresó.

En esta nueva etapa lo acompañarán la Tía Nena, Maureen Vindas y Juan José Acuña. El programa se transmitirá desde este domingo a las 5 p. m., a través de plataformas digitales.

“Esta es una idea nacida del corazón, que siempre compartiré con quienes deseen disfrutarla. Aunque Maureen no estuvo siempre, fue una de las creadoras de este proyecto, por eso participa ahora también.

“No lo hacemos con fines económicos, lo hacemos por ustedes, quienes se divirtieron, rieron y nos acompañaron cada mañana”, añadió González.

El Mañanero formó parte de La Revista de Multimedios, antiguo espacio del periodista. El segmento se distingue por su tono ameno, su mezcla de entretenimiento e información y su energía positiva.

Ahora, con un renovado nombre, El Mañanero sin fronteras, busca reunir ese cariño sin importar la distancia.