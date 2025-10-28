Viva

Experiodista de Multimedios anuncia un nuevo proyecto que lo llena de emoción

El comunicador costarricense que reside fuera del país comunicó la decisión en sus redes sociales. ‘Hay proyectos que no se pueden dejar’, escribió

Por Fiorella Montoya
Sergio González anunció el regreso del programa 'El Mañanero' en formato digital. Lo acompañan la Tía Nena, Maureen Vindas y Juan José Acuña.
Sergio González anunció el regreso del programa 'El Mañanero' en formato digital. Lo acompañan la Tía Nena, Maureen Vindas y Juan José Acuña. (Facebook /Facebook)







Sergio GonzálezMultimedios
