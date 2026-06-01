Viva

Expareja de famoso actor, quien falleció recientemente, sorprende al contraer matrimonio

Aunque llevaba 16 años separada del intérprete, ambos mantuvieron una relación cercana y, tras su fallecimiento, ella aseguró estar ‘devastada’

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Por Fátima Jiménez
Matrimonio
La actriz compartió el momento a través de su cuenta de Instagram, donde publicó imágenes y videos del enlace. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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