Expareja de famoso actor, quien falleció recientemente, sorprende al contraer matrimonio

La actriz compartió el momento a través de su cuenta de Instagram, donde publicó imágenes y videos del enlace.

Heather McComb, reconocida por su trayectoria en televisión y por su matrimonio con el fallecido actor James Van Der Beek entre 2003 y 2010, inició una nueva etapa en su vida al contraer matrimonio con el actor Scott Michael Campbell.

La ceremonia, de carácter íntimo, se llevó a cabo en Missoula, Montana.

La actriz compartió el momento a través de su cuenta de Instagram, donde publicó imágenes y videos del enlace, acompañados de un mensaje en el que expresó su felicidad por este nuevo comienzo.

“Ayer, Scott y yo nos casamos oficialmente ante Dios, con mi preciosa hermana Essence Atkins como oficiante, rodeados de las personas que más queremos en el mundo, en nuestra ciudad favorita: Missoula, Montana”, escribió.

Asimismo, destacó el cariño recibido durante la celebración: “Nuestros corazones están llenos y nos sentimos honrados por todo el amor que nos ha rodeado. Dios es tan bueno. Gracias a toda nuestra familia y amigos que viajaron desde todos los rincones del país para estar con nosotros. ¡Gracias, Jesús, el que abre caminos y hace milagros!”.

McComb también agradeció a quienes hicieron posible el evento, señalando que el fin de semana fue una experiencia “verdaderamente mágica”.

El matrimonio se da pocos meses después del fallecimiento de Van Der Beek, recordado por su papel protagónico en Dawson’s Creek. El actor murió el pasado 11 de febrero a los 48 años, tras enfrentar un cáncer de intestino diagnosticado en 2023.

Un día después de su muerte, McComb le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, en el que recordó el vínculo que mantuvieron incluso tras su separación, que se dio en 2010.

“Estoy desconsolada por la pérdida de mi querido James. Me duele especialmente por su increíble esposa Kimberly, sus hermosos hijos y su maravillosa familia: Jim, Jared, Juliana y todos sus familiares y amigos, a quienes sé que él quería profundamente”, expresó.

Junto a una fotografía tomada cuando ambos tenían 21 años, evocó los inicios de su relación: “Así es como siempre recordaré a James: inocente, amable y de corazón puro. Qué viaje tan maravilloso compartimos a lo largo de los años”.

Además, resaltó la conexión que mantuvieron con el paso del tiempo: “Me siento aquí con inmensa gratitud por la conexión especial, la amistad y el amor que James y yo compartimos y que han perdurado durante décadas. Atesoraré las últimas palabras de amor que intercambiamos”.

Finalmente, describió al actor como “un alma hermosa, llena de tanta luz, amor, talento, humor, profundidad, sensibilidad, sabiduría”, y subrayó que, pese a su fama, siempre fue “humilde y humano”.

Con este nuevo capítulo, McComb refleja cómo equilibra el recuerdo de su pasado con la construcción de una nueva vida personal.