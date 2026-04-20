Exitosa obra argentina llega a Costa Rica para desnudar verdades y reírse de las crisis de pareja

Imagine encontrarse en medio de una serie de desacuerdos con su pareja, momentos donde lo habitual es guardar silencio por prudencia o temor a un problema mayor. Ahora, visualice que, de repente, todos esos pensamientos acumulados son expulsados de una vez por todas; y para bien o para mal todo sale a la luz en voz alta.

Ese es el eje de Bajo terapia, la nueva comedia del Teatro Espressivo. Esta producción internacional invita al público a reír, disfrutar y, sobre todo, a identificarse con la inevitable cotidianidad de las relaciones amorosas.

La obra, escrita originalmente por el artista argentino Matías del Federico, retrata a tres parejas que asisten a una sesión terapéutica para resolver sus conflictos. Sin embargo, el giro inesperado surge cuando el terapeuta no aparece.

En su lugar, los pacientes encuentran ocho sobres con frases imprevistas que desatan confesiones difíciles de digerir, provocando un caos donde el humor es el protagonista.

En Costa Rica, el montaje es dirigido por el actor y director Rodrigo Durán Valverde, quien confiesa su deseo de mostrar el equilibrio entre lo que el ser humano calla y dice en situaciones de conflicto.

“Me interesa ese momento en que lo cotidiano se rompe y el equilibrio de las relaciones empieza a agrietarse y, aun así, nadie se va (...). En ese espacio aparece la risa, no como un objetivo, sino como una reacción. A veces ligera, a veces incómoda, a veces necesaria para sostenernos mientras algo se mueve por dentro”, explicó el director.

El elenco que dará vida a estas tres parejas está integrado por Mario Chacón, Michelle Jones, Fabricio Fernández, Paulina Bernini, Pablo González y Yael Salazar.

Bajo terapia se ha presentado en más de 15 países y ha sido traducida a ocho idiomas. Su objetivo es conectar con los espectadores mediante una dinámica de espejo, donde el público saldrá con una lección, deseos de conversar o, simplemente, riendo de su propia cotidianidad.

Las funciones se realizarán a partir del 24 de abril, los viernes y sábados a las 8 p. m., y los domingos a las 6 p. m. El costo de la entrada es de ¢12.500 y están disponibles en el sitio espressivo.cr o mediante el WhatsApp 6360-9158. La obra es para mayores de 15 años.