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Exitosa obra argentina llega a Costa Rica para desnudar verdades y reírse de las crisis de pareja

‘Bajo terapia’ llega al Teatro Espressivo a partir del 24 de abril. La obra expone a tres parejas en medio de confesiones inesperadas

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Por Fiorella Montoya
Bajo terapia presenta a tres parejas encarnadas por Mario Chacón, Michelle Jones, Fabricio Fernández, Paulina Bernini, Pablo González y Yael Salazar.
Bajo terapia presenta a tres parejas encarnadas por Mario Chacón, Michelle Jones, Fabricio Fernández, Paulina Bernini, Pablo González y Yael Salazar. (Cortesía /Cortesía)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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