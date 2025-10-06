Exfutbolista mexicano rompe en llanto tras su triunfo en ‘La casa de los famosos México 3′

Aldo De Nigris superó en la final a Dalilah Polanco, Abelito, Shiky y Mar Contreras.

Aldo De Nigris se convirtió este domingo en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México. El exfutbolista celebró entre lágrimas, agradecimiento y sorpresas su triunfo.

La final del reality show se desarrolló entre tensiones, emociones intensas y la presencia de todos los participantes que quedaron fuera de la competencia por el premio de 4 millones de pesos.

LEA MÁS: Participante de ‘La casa de los famosos’ alaba a Costa Rica: ‘Es el Disneylandia de la naturaleza’

Con las votaciones aún abiertas, la velada inició con Mar Contreras, Abelito, Dalilah Polanco, Aldo De Nigris y Shiky. Cada uno compartió cómo vivió este exigente reto televisivo que puso a prueba su carácter, paciencia y convivencia.

En la primera pausa de la noche, Galilea Montijo anunció el quinto lugar. Mar Contreras salió del encierro entre aplausos y fue recibida con cariño por sus compañeros en el foro.

Según datos de la producción, la tercera temporada alcanzó más de 41 millones de votos, una cifra que superó los registros anteriores del formato.

La tensión aumentó con la segunda pausa. Montijo mencionó a Shiky, quien se despidió en cuarto lugar tras agradecer al público por su apoyo.

En el siguiente anuncio, Abelito obtuvo el tercer lugar y Dalilah Polanco el segundo. Con ese resultado, Aldo De Nigris se alzó como el gran vencedor y fue el encargado de apagar las luces de la casa al cierre de la temporada.

Durante la celebración, el exfutbolista e influencer rompió en llanto y expresó su deseo de compartir el premio con Abelito, pues fue un buen amigo durante el encierro. Sin embargo, el creador de contenido le recordó al ganador que su principal objetivo era construirle una casa a su madre.

Por esa razón, Abelito rechazó la propuesta de dividir el dinero y celebró junto a su compañero la emoción del momento.

El programa cerró su tercera edición con récord de participación y confirmó que la cuarta temporada llegará el próximo año con nuevos famosos y más retos.