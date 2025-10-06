Viva

Exfutbolista mexicano rompe en llanto tras su triunfo en ‘La casa de los famosos México 3′

El deportista superó a Dalilah Polanco y Abelito en la final del reality show más visto de México, que alcanzó más de 41 millones de votos

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA
Aldo De Nigris superó en la final a Dalilah Polanco, Abelito, Shiky y Mar Contreras.
Aldo De Nigris superó en la final a Dalilah Polanco, Abelito, Shiky y Mar Contreras. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Aldo De NigrisLa casa de los famosos México 3Abelito
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.