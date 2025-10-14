Exbailarín de Teletica se proclama campeón de salsa de América

Yénier Jiménez ganó como solista en la categoría salsa open masculino de la Copa América Dance Competition.

El exbailarín de Teletica Yénier Jiménez se coronó campeón de la Copa América Dance Competition como solista en la categoría salsa open masculino, el pasado domingo 12 de octubre, en Buenos Aires, Argentina.

El artista, recordado por haber sido la pareja de Mimi Ortíz en la pasada temporada de Mira quién baila, anunció la noticia en sus redes sociales, luego de obtener el título que lo consagra como el mejor bailarín de salsa de América.

Jiménez se presentó en la justa con un traje gris con detalles en rojo y brillos. Al recibir la noticia se mostró con una bandera de Costa Rica.

En la competencia participaron 13 países. Además de Jiménez, también compitieron los costarricenses Brenda Jiménez y Luis Ureña.

El bailarín regresó al país este lunes con su trofeo de campeón. Él se encontró con la reconocida bailarina Alien Ramírez, quien expresó que los ticos “se deben sentir muy orgullosos de tener un campeón que representó con orgullo y fuego en la pista a su país”.