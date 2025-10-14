Viva

Exbailarín de Teletica se proclama campeón de salsa de América

El costarricense Yénier Jiménez participó en la temporada pasada de ‘Mira quién baila’ como pareja de Mimi Ortíz

Por Fiorella Montoya
Yénier Jiménez ganó como solista en la categoría salsa open masculino de la Copa América Dance Competition.
Yénier Jiménez
