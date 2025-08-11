Exbailarín de Teletica encontró en México algo muy querido por los ticos; esta fue su reacción

El exbailarín de Teletica, Michael Rubí, actualmente reside en México y, si bien su contenido está generalmente ligado al baile, desde que vive allá también comparte sus aventuras y las diferencias culturales que descubre.
El exbailarín de Teletica, Michael Rubí, actualmente reside en México y, si bien su contenido está generalmente ligado al baile, desde que vive allá también comparte sus aventuras y las diferencias culturales que descubre.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.