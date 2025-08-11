Viva

Exbailarín de Teletica encontró en México algo muy querido por los ticos; esta fue su reacción

El joven artista compró un kilo del producto y se fue feliz para su casa

EscucharEscuchar
Por Valezka Medina Barrios

El exbailarín de Teletica, Michael Rubí, actualmente reside en México y, si bien su contenido está generalmente ligado al baile, desde que vive allá también comparte sus aventuras y las diferencias culturales que descubre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Michael RubiExbailarin de TeleticaTeleticaCanal 7
Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.