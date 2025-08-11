Exbailarín de Teletica encontró en México algo muy querido por los ticos; esta fue su reacción

El exbailarín de Teletica, Michael Rubí, actualmente reside en México y, si bien su contenido está generalmente ligado al baile, desde que vive allá también comparte sus aventuras y las diferencias culturales que descubre.

En esta oportunidad, el ganador de la sétima temporada del formato Dancing With The Stars no contuvo la emoción al encontrar mamones chinos en las calles mexicanas.

Michael Rubí es conocido también porque se desempeñó como pareja de Lynda Díaz en la edición 2024 de 'Mira quién baila'. (Archivo)

“No saben qué emoción. Hoy fui a un mercadito, que aquí le dicen tianguis, y encontré más mamones chinos. Esta vez no los tuve que comprar en Walmart, esta vez los pude escoger y todo”, contó.

Posteriormente, el joven explicó que se emocionó tanto que pidió el precio de los “mamones chinos”, pero no le entendieron, pues en México esta fruta se llama rambután.

“Entonces, vean la vara: esta bolsa, que es un kilo, me costó 60 pesos mexicanos, que eso es más o menos como ₡1.700 en Costa Rica. Así que vamos a probarlo”.

Luego de la prueba, Michael confirmó que estaban igual de buenos y concluyó su mensaje con un divertido: “Dios bendiga el mamón chino”.