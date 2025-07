Exbailarín de Teletica compartió una noticia que necesitó la bendición de su madre

El exbailarín de Teletica, Michael Rubí , se mostró muy emocionado este martes 1 de julio en una historia de Instagram, horas antes de abordar su primer vuelo hacia Europa. Se trata de su primer viaje al viejo continente y, según explicó, también es la primera vez que viaja por motivos laborales sin cubrir los gastos.

Rubí compartió su entusiasmo el significado personal que tiene esta experiencia. “Hoy es un día bien bonito. Estoy bien emocionado porque hoy, por primera vez en mi vida, voy a viajar a Europa, por trabajo y no tengo que pagar nada”, dijo el creador desde un restaurante, mientras almorzaba antes de empacar su maleta.

Michael Rubí, exbailarín de Teletica, recibió la noticia de que viajaba a Europa por trabajo y su madre hizo una oración por él minutos previos del vuelo. (Instagram Michael Rubí/Instagram Michael Rubí)

“Estoy comiéndome una sopita. Ya casi me voy a la casa. Tengo que hacer la maleta, porque no la he hecho. Soy de esas personas que la deja para el último momento”, expresó el bailarín, quien recientemente ha sido parte del equipo de trabajo de la cantante Gloria Trevi.

Aunque no detalló cuál sería su destino final, sí reconoció que el viaje le genera cierta ansiedad. “Es la primera vez en mi vida que me voy a subir tantas horas en un avión y estoy asustadísimo. Deséenme suerte”, concluyó en su mensaje.

Además, Rubí mostró que estuvo en videollamada con su madre para que le diera la bendición. “La oración más linda antes de volar, gracias mamita por siempre estar. Te amo mi Luly”, escribió en la publicación.