Estos son los artistas que plasmarán sus obras en los muros del Cenac y la Casa del Artista

El proyecto 'Arte en Muros' permitirá que varios artistas naturales plasmen sus obras en edicios de importancia cultural.

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) anunció a los artistas que se encargarán de embellecer los muros del Centro Nacional de la Cultura (Cenac) y de la Escuela Casa del Artista Olga Espinach Fernández, como parte del proyecto Arte en Muros. La institución dio a conocer la información a través de su sitio web oficial.

Según el MCJ, la convocatoria del proyecto, que cerró en enero de 2026 con la participación de 11 propuestas, estuvo dirigida a artistas y colectivos nacionales con experiencia en muralismo y manejo de superficies patrimoniales.

Las obras fueron evaluadas por un jurado especializado, conformado por representantes del Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, la Escuela Casa del Artista y el propio MCJ.

“Los criterios de selección priorizaron la solidez conceptual, la pertinencia urbana y comunitaria, la innovación creativa, la calidad estética y el respeto por el valor patrimonial de los inmuebles, garantizando intervenciones responsables y duraderas”, indicó la institución.

Artistas seleccionados

Tres artistas resultaron seleccionados, cada uno con una propuesta que explora temas de arte, identidad y memoria.

Con la obra El lenguaje natural del arte, Mariela Montoya Sandoval intervendrá la fachada de la Escuela Casa del Artista Olga Espinach.

Gabriel Coronado Dumani, con Ecos, pintará el mural del muro norte del Cenac. El artista visual, de 36 años, explicó: “Es una representación sobre la historia de las artes en Costa Rica. Voy a incorporar varios elementos de diferentes manifestaciones artísticas, que funcionan como hitos para ir guiando cronológicamente esta historia”.

Gabriel Coronado Dumani es un artista visual de 36 años. (MCJ)

Coronado adelantó que en su mural se podrán apreciar piezas representativas de la historia del arte visual, así como manifestaciones de danza, cultura popular, teatro y literatura. “Va a funcionar como una suerte de galería pública, para que todos podamos entender esta cronología y esta linda historia del arte. Espero que les guste mucho”, agregó.

Gabriel Coronado habla sobre su mural

María José Saborío Atencio intervendrá el muro sur del Cenac con la obra Legado en contrapunto, una propuesta que rinde homenaje al patrimonio cultural inmaterial del país, concebido como un tejido vivo que atraviesa generaciones.

La artista explicó que la figura de la persona tejedora simboliza al pueblo costarricense como constructor de su identidad, enlazando manifestaciones como la cerámica chorotega, el calipso limonense, el swing criollo, el juego de los diablitos boruca, la cimarrona y el boyero, este último reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

María José Saborío Atencio pintará un mural que resume la cultura costarricense. (MCJ )

“Les invito a que pasen, que vengan y compartan con nosotros un poco, que vean el proceso de cómo se va a realizar este mural durante aproximadamente mes y medio (...). Espero que les guste mucho el resultado”, agregó Saborío.

María José Saborío explicó de qué trata su mural

Preparación de los espacios

Antes de que las intervenciones artísticas comiencen, durante los primeros días de febrero se ejecutará un proceso de limpieza, sellado de fisuras y aplicación de morteros de alta adherencia. Estas labores buscan garantizar la durabilidad de las obras y proteger los edificios patrimoniales.

De acuerdo con el MCJ, Arte en Muros busca transformar los espacios patrimoniales en lienzos vivos, donde el arte dialogue con la historia, el presente y las comunidades.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, subrayó que la iniciativa pretende acercar el arte a la ciudadanía: “Este proyecto convierte al Cenac y a la Casa del Artista en espacios vivos de memoria, identidad y creación colectiva”, afirmó.

En esta pared del Cenac se hará el mural 'Legado en contrapunto', de María José Saborío. (MCJ)

Gabriel Coronado Dumani, con 'Ecos', pintará el mural del muro norte del Cenac, que se visualiza en la imagen. (MCJ)