Viva

Tres pioneras del arte costarricense presentan su legado en una exposición gratuita en San Pedro

En las salas se pueden apreciar trípticos y obras enmarcadas que rescatan no solo la potencia estética de su lenguaje, sino también el carácter precursor de estas mujeres en un espacio donde históricamente predominó la mirada masculina

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

El arte costarricense rinde homenaje este mes a tres de sus creadoras más influyentes. La Galería Sophia Wanamaker, del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), presenta un recorrido visual que reúne la obra de Lola Fernández, Zulay Soto y Elizabeth Thompson, figuras fundamentales en la historia artística del país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San Pedro
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.