Viva

Esto le dio Saprissa a Keyla Sánchez, en honor a un hombre muy especial en su vida

La presentadora de ‘El Chinamo’, de Teletica, compartió detalles del emotivo acto en el que participó el domingo, antes de que el conjunto morado enfrentara al Cartaginés

Por Fátima Jiménez
Keyla Sánchez elogia a Nancy Dobles, su compañera en El Chinamo.
Keyla Sánchez asistió este domingo al estadio Ricardo Saprissa para participar en el emotivo homenaje que el equipo morado rindió a su abuelo. (Instagram)







Fátima Jiménez

