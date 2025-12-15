Esto le dio Saprissa a Keyla Sánchez, en honor a un hombre muy especial en su vida

Keyla Sánchez asistió este domingo al estadio Ricardo Saprissa para participar en el emotivo homenaje que el equipo morado rindió a su abuelo.

La presentadora de televisión Keyla Sánchez asistió al homenaje que el Deportivo Saprissa realizó en honor a su abuelo, Alex Sánchez, el domingo 14 de diciembre.

El exjugador, que formó parte del primer equipo del conjunto morado, falleció el pasado viernes 5 de diciembre, a los 95 años.

A través de sus redes sociales, la conductora de El Chinamo, de Teletica, compartió detalles del emotivo acto, en el que participaron su hijo y otros familiares, así como el reconocimiento que el Saprissa les entregó.

“Con profundo respeto, el Deportivo Saprissa despide a Alex Sánchez Cruz, exjugador que formó parte del primer equipo en toda la historia de nuestra institución. Su legado quedará por siempre en la memoria de Los Saprissa”, dice el mensaje del homenaje.

El club añadió: “¡Gracias por haber iniciado la gloriosa historia de nuestra familia!“.

Reconocimiento que recibió Keyla Sánchez en nombre de su abuelo. (Captura de pantalla)

Días antes, la presentadora se había despedido de su abuelo con una conmovedora publicación: una fotografía en blanco y negro donde se ve su mano entrelazada con la de él, acompañada de las palabras “Gracias por tanto, Tito tierno y amado” y los emoticones de una paloma y un corazón blanco.