Viva

Esto dice Mall Oxígeno sobre la expulsión de Johanna Solano y su cabrito del centro comercial

El establecimiento se refirió a la forma como su personal abordó a la exmiss Costa Rica, luego de que ella denunciara que los ‘echaron como delincuentes’

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez y Juan Pablo Sanabria
Johanna Solano
La presentadora Johanna Solano fue retirada de Oxígeno junto a su cabrito Pedrito, luego de que el centro comercial aplicara su normativa interna sobre el ingreso de animales de compañía. (Archivo. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Johanna SolanoMall OxígenoHeredia
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.