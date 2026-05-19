Esto dice Mall Oxígeno sobre la expulsión de Johanna Solano y su cabrito del centro comercial

La presentadora Johanna Solano fue retirada de Oxígeno junto a su cabrito Pedrito, luego de que el centro comercial aplicara su normativa interna sobre el ingreso de animales de compañía.

El Mall Oxígeno se pronunció tras la polémica expulsión de Johanna Solano y su cabrito Pedrito, ocurrida el domingo 17 de mayo, y aseguró que su actuación respondió al cumplimiento de la normativa vigente en Costa Rica.

Luego de que la Miss Costa Rica 2011 denunciara en redes sociales que fue retirada del lugar “como una delincuente” por ingresar con su mascota, el complejo herediano explicó que los centros comerciales deben apegarse a las disposiciones del Ministerio de Salud sobre el ingreso de animales.

“A raíz de las publicaciones y comentarios que han circulado recientemente (...), queremos aclarar la situación y reiterar nuestro compromiso con el bienestar, la seguridad y el cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades competentes”, indicó Mall Oxígeno ante una consulta de La Nación.

El centro comercial detalló que la regulación actual únicamente permite el ingreso de animales de compañía autorizados bajo la normativa vigente, categoría que, según el Decreto Ejecutivo 31626, se limita a perros y gatos.

“Debemos actuar conforme a las regulaciones sanitarias aplicables y los protocolos establecidos”, señaló el mall, al tiempo que aseguró comprender el vínculo entre las personas y sus mascotas.

Sobre el momento en que se dio la salida de Solano, Oxígeno afirmó que su equipo de seguridad actuó “de manera respetuosa y amable”, explicándole la normativa correspondiente. “En ningún momento existió un trato discriminatorio o irrespetuoso”, añadieron.

Además, el centro comercial indicó que ha intentado comunicarse directamente con la presentadora para conversar sobre lo ocurrido, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

La reacción del mall surge luego de que Solano compartiera videos en los que se le ve caminando con el cabrito por los pasillos, donde incluso varias personas se acercaron a interactuar con el animal. Posteriormente, denunció que fue obligada a retirarse del lugar por oficiales de seguridad como si fueran “delincuentes”.

Oxígeno reiteró que continuará promoviendo espacios pet friendly, como parques para perros, siempre bajo el marco de la normativa vigente.