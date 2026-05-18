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¿Mall Oxígeno debió expulsar a Johanna Solano con su cabra? La legislación tiene una respuesta contundente

La reconocida presentadora fue expulsada del centro comercial este domingo 17 de mayo

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Por Juan Pablo Sanabria
Johanna Solano
La Miss Costa Rica 2011, Johanna Solano, adoptó un cabrito hace unos meses. (Teletica/Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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