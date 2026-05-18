¿Mall Oxígeno debió expulsar a Johanna Solano con su cabra? La legislación tiene una respuesta contundente

Johanna Solano fue expulsada del centro comercial Oxígeno este domingo 17 de mayo por ingresar en compañía de su cabrito, el cual es su mascota desde hace unos meses.

La Miss Costa Rica 2011 mostró su descontento con la situación, al afirmar que fue sacada por tres oficiales privados como “un criminal”, a pesar de que su animal estaba causando alegría en el mall.

Las publicaciones de Solano levantaron dudas, pues es ampliamente conocido que Oxígeno se promociona como un lugar pet friendly. Sin embargo, sus políticas tienen claras limitaciones.

Costa Rica tiene desde hace varios años un marco legal que regula la presencia de los animales en comercios. Incluso, los criterios fueron ratificados recientemente a través del oficio No. MS-DM-4503-2025.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en una circular emitida el año pasado tras el ataque de un pitbull a un niño, se restringió a los locales comerciales para solamente permitir animales de compañía.

Además, se delimitó que los animales de compañía únicamente corresponden a perros y gatos, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 31626, lo que dejaría por fuera al cabro de Johanna Solano.

Por su parte, Oxígeno cuenta con una política de bienestar animal, la cual, de forma explícita, limita el ingreso a perros y gatos, en concordancia con la resolución del Ministerio de Salud de Costa Rica.