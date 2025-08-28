Estéreo Picnic 2026: fechas, artistas confirmados y cómo conseguir entradas desde cualquier país

El Festival Estéreo Picnic 2026 anunció su cartel oficial y las fechas para la venta de entradas. El evento se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá, Colombia, entre el 20 y el 22 de marzo de 2026.

La edición número 15 del festival volverá al formato de tres días, luego de cuatro años con jornadas extendidas. Esta decisión respondió a solicitudes del público, según los organizadores Páramo Presenta y Ocesa Colombia.

Entre los artistas principales confirmados para esta edición figuran The Killers, Interpol, Sabrina Carpenter, Skrillex y Tyler, The Creator. También estarán Lorde, Peso Pluma, Young Miko, Doechii, Turnstile, Peggy Gou y Brutalismus 3000.

¿Cómo comprar entradas desde cualquier país?

Las entradas estarán disponibles en el sitio oficial ticketmaster.co. Cualquier persona, sin importar su país de origen, puede adquirir sus boletos en línea. Solo se requiere una tarjeta de crédito o débito habilitada para pagos internacionales y comprar en la fecha designada.

Existen dos etapas principales de venta:

Preventa Aval: Inicia el 1.° de setiembre de 2025 a las 10 a. m. , exclusiva para clientes de los Bancos Aval en Colombia (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular de Colombia, Banco AV Villas) y usuarios de la billetera digital dale!.

Inicia el , exclusiva para clientes de los en (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular de Colombia, Banco AV Villas) y usuarios de la billetera digital Venta general: Comienza el 3 de setiembre de 2025 a las 10 a. m. abierta al público general, sin restricción bancaria.

Precios de los boletos

Combo 3 días - Zona General

Etapa 1: $300 USD

Etapa 2: $365 USD

Etapa 3: $415 USD

Etapa 4: $425 USD

Combo 3 días - Zona VIP

Etapa 1: $870 USD

Etapa 2: $960 USD

Combo 3 días - Zona de menores

Etapa 1: $270 USD

Etapa 2: $300 USD

Estos precios incluyen el costo base más los cargos por servicio.

