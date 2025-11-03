Viva

Este es el único actor de Hollywood que siempre hizo sentir inseguro a Will Smith

Will Smith confesó que hubo un actor que nunca logró superar, pese a haber ganado un Oscar y dominar las taquillas durante décadas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Will Smith detalló su obsesión por superar a Tom Cruise, un actor cuya disciplina y reputación lo hicieron sentir siempre en desventaja
Will Smith detalló su obsesión por superar a Tom Cruise, un actor cuya disciplina y reputación lo hicieron sentir siempre en desventaja (Archivo/LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGWill SmithTom CruiseHollywood
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.