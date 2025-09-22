Viva

El actor que superó a Robert Downey Jr. y Will Smith con el mayor salario por una película, sin aparecer casi en pantalla

Un reconocido actor ganó $475 millones con una película sin protagonizarla, superando a figuras como Will Smith y Robert Downey Jr

Por O Globo / Brasil / GDA
En 'La Pasión de Cristo' del 2004 el actor Jim Caviezel protagonizó el filme como Jesús, el director fue Mel Gibson.
El mayor salario por una película en Hollywood lo obtuvo Mel Gibson con 'La Pasión de Cristo': $475 millones. (La Nación/Argentina)







