El actor que superó a Robert Downey Jr. y Will Smith con el mayor salario por una película, sin aparecer casi en pantalla

El mayor salario por una película en Hollywood lo obtuvo Mel Gibson con 'La Pasión de Cristo': $475 millones.

Hollywood funciona como una industria que premia el prestigio, pero también el riesgo financiero. Aunque actores como Robert Downey Jr. o Will Smith suelen figurar entre los mejor pagados del cine, el mayor ingreso por una sola película no corresponde a ninguno de ellos.

Ese récord lo mantiene Mel Gibson, quien recibió $475 millones por el filme La Pasión de Cristo, estrenado en 2004. El dato resulta aún más llamativo porque Gibson casi no aparece en pantalla.

El actor de 69 años escribió, produjo y dirigió esta obra que narra las últimas horas de Jesucristo. Para llevarla al cine, invirtió $30 millones de su propio dinero en la producción y $15 millones adicionales en mercadeo y distribución.

El riesgo fue alto. Sin embargo, la apuesta resultó rentable.

Según datos de Box Office Mojo, la película logró una recaudación de $610 millones en taquilla. Tras pagar un 50% a la distribuidora, Gibson recibió más de $300 millones.

A esto se sumaron $100 millones provenientes del retorno en marketing y otros $75 millones por ventas de DVD, lo que llevó su ganancia total a $475 millones.

Según estimaciones ajustadas por inflación, esa cifra equivaldría hoy a unos $790 millones.

La producción no estuvo exenta de polémica. Aunque fue nominada al Oscar en tres categorías (Fotografía, Maquillaje y Banda Sonora), generó fuertes divisiones entre críticos. Mientras algunas publicaciones la calificaron de “controversial” y “violenta”, otras destacaron su éxito comercial.

En una escena en la que se amarra la mano de Jesús en la cruz, se observa lo que algunos interpretan como un cameo del propio Gibson. Este detalle lo convierte, simbólicamente, en el actor mejor pagado por aparecer en un solo filme.

Actores que sí protagonizaron sus películas

En la lista de actores que realmente protagonizaron las cintas por las que recibieron sumas millonarias, Keanu Reeves lidera con $156 millones por Matrix Reloaded y Matrix Revolutions (ambas de 2003, consideradas como una sola producción).

Bruce Willis recibió $100 millones por ‘El sexto sentido’, cifra igualada por Tom Cruise en Misión Imposible 2 y por Will Smith en Hombres de Negro 3.

El actor Alec Guinness, conocido por interpretar a Obi-Wan Kenobi en Star Wars (1977), recibió $95 millones. En la parte baja del listado figura Robert Downey Jr., quien obtuvo $75 millones por Avengers: Endgame (2019).

El listado lo completan:

Sandra Bullock , con $70 millones por Gravedad

, con Tom Hanks , con $70 millones por Forrest Gump

, con Harrison Ford , con $65 millones por Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal

, con Jack Nicholson, con $60 millones por Batman (1989)

