Este es el estado de salud de Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica, tras sufrir aparatoso accidente de tránsito

Mahyla Roth agradeció el apoyo nacional y afirmó que su mayor triunfo fue unir al país durante el certamen internacional de Miss Universe 2025.

Luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito, en el que el vehículo en que viajaba se salió de la carretera y cayó en una zanja, la Miss Universe Costa Rica, Mahyla Roth, presenta un favorable estado de salud.

Yessenia Ramírez, quien maneja la franquicia de Miss Universe en Costa Rica, confirmó a La Nación que la reina de belleza se “encuentra descansando” tras el percance que tuvo lugar la tarde del sábado 21 de febrero.

Además, aseguró que tanto la modelo como el equipo del noticiero ¡Opa!, con el que se trasladaba en ese momento, están fuera de peligro.

El accidente se produjo en Zarcero, cuando viajaban en una furgoneta desde San Carlos hacia Alajuela para participar en la gala de coronación de Miss Universe Alajuela. Presuntamente, que una llanta trasera estallara provocó que el automotor derrapara y cayera en una zanja.

La organización indicó que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de gravedad ni requirió traslado hospitalario. Eso sí, las actividades programadas para Roth durante el fin de semana fueron suspendidas.

Por el momento, la reina de belleza solo ha comunicado que se encuentra bien a través de sus redes sociales, al tiempo que ha agradecido por los mensajes de apoyo recibidos.