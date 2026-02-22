Viva

Este es el estado de salud de Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica, tras sufrir aparatoso accidente de tránsito

Las actividades en las que participaría la reina de belleza este fin de semana fueron suspendidas

Por Sofía Sánchez Ramírez
Mahyla Roth agradeció el apoyo nacional y afirmó que su mayor triunfo fue unir al país durante el certamen internacional.
Mahyla Roth agradeció el apoyo nacional y afirmó que su mayor triunfo fue unir al país durante el certamen internacional de Miss Universe 2025. (Miss Universo CR/Miss Universo CR)







Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

