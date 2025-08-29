Viva

‘Estas son mis partes privadas, nadie debe tocarlas’: maestra se vuelve viral por enseñarles a los niños a protegerse

Gelda Waterboer, educadora de Namibia, África, escribió una canción para mostrarles a sus alumnos a no dejarse tocar por nadie

Por Jessica Rojas Ch.
Maestra enseña a sus alumnos a no dejarse tocar
La maestra tomó la melodía de una canción infantil para enseñarles a sus alumnos no dejarse tocar sus partes íntimas, incluso, ideó una coreografía. (Captura de TikTok)







Gelda Waterboer
