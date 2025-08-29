‘Estas son mis partes privadas, nadie debe tocarlas’: maestra se vuelve viral por enseñarles a los niños a protegerse

La maestra tomó la melodía de una canción infantil para enseñarles a sus alumnos no dejarse tocar sus partes íntimas, incluso, ideó una coreografía.

Una maestra comprometida con la seguridad de sus alumnos se convirtió en un fenómeno viral en TikTok y otras redes sociales. La educadora, originaria de Namibia, África, les enseñó a los niños la importancia de no dejarse tocar por nadie.

La publicación en su perfil de TikTok cuenta con más de 14 millones de reproducciones, a las que se deben sumar las que provocaron los medios de comunicación internacionales como ABC y El Mundo, que replicaron el valiente mensaje de Gelda Waterboer. La maestra, al ritmo de una canción infantil, les mostró a sus alumnos a no dejarse tocar y, en caso de que sucediera, a decírselo a sus padres o a su maestra.

“Estas son mis partes privadas, nadie debe tocarlas, nadie debe apretarlas. Si tocas mis partes privadas, se lo diré a mi madre, se lo diré a mi padre, se lo diré a mi maestra”, canta Gelda acompañada por sus alumnos.

LEA MÁS: Turista española se viraliza tras opinar sobre el comportamiento de los ticos: ‘No había experimentado nunca algo así’

La interpretación es fuerte, potente y se nota la intención de la educadora de que el mensaje quede grabado en la mente de los menores.

Aunque es un mensaje sumamente positivo, según ABC, la maestra ha recibido varios señalamientos por hablar al respecto con niños de primer grado, y algunos comentarios van en la línea de que “son muy pequeños para aprender sobre estos temas”.