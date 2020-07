Pero, con todo y todo, ambos reflejaron sus posiciones sobre lo ocurrido. Mary Kay insistó en que había sido encarcelada injustamente. “Es absurdo pensar que los niños de 13 años no están teniendo relaciones sexuales y que no lo están persiguiendo de una manera deliberada y consciente” dijo, en consecuencia con sus manifestaciones hasta el final, sobre el hecho de que no se había aprovechado de Vili y que todo había sido consensuado.