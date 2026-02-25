Estas dudas quedan en Teletica tras el retiro de Ignacio Santos (hay una en la que pocos piensan)

Pero eso está lejos de ser la realidad. La salida de Ignacio no solo pone fin a una era en Telenoticias y en el popular concurso, sino que también, en efecto dominó, deja en “veremos” a varios espacios de la televisora.
Ignacio Santos anunció así su salida de Telenoticias
Para empezar, la llegada de González al telenoticiario pone en duda su continuidad al mando de7 días. Ante consulta de La Nación, Mario Nájera, portavoz institucional, aseguró que, de momento, la única información disponible es la que ya fue debidamente comunicada.
Además, Stefanía Colombari, periodista de ese programa semanal, aseguró a este medio que no les han dado directrices de cambio.
Por otra parte, Santos también ostentaba la jefatura de Buen día y El Chinamo. Ambos espacios cuentan con sus propios productores; sin embargo, también queda la incógnita de si se nombrará a alguien como el nuevo jefe o si se transformará la estructura jerárquica.
Finalmente, uno de los proyectos que pasan más desapercibidos entre las dudas del público es el segmento deUn día como hoy. Esta cápsula ya es todo un ícono en Teletica y, a la vez, tiene muy impregnado el sello de Santos.
¿Optará Teletica por otorgárselo a otra persona? ¿Será el fin de segmento? Todo eso está por verse.
