Estas dudas quedan en Teletica tras el retiro de Ignacio Santos (hay una en la que pocos piensan)

La salida del comunicador trae también un efecto dominó en el canal

Por Juan Pablo Sanabria

A tan solo horas de que Ignacio Santos se retirara, Teletica nombró a Rodolfo González como el nuevo director de Telenoticias. Luego, el propio comunicador declaró que esta semana sería “la recta final” de Malas compañías, que se transmite por Teletica Radio.








