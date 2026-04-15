Estadounidense expone impactada lo que su país ‘le ocultó’ sobre Costa Rica

Una mujer estadounidense sorprendió a sus seguidores al compartir un hecho histórico que desconocía y que vincula a su país con Costa Rica.

Una estadounidense identificada como Darcey sorprendió en redes sociales al compartir un detalle histórico sobre Costa Rica que, según dijo, su país “nunca le contó”.

“Acabo de aprender sobre un hecho histórico que Estados Unidos nunca nos enseñó”, expresó la joven en un video publicado en su cuenta, donde mencionó que es originaria de Texas, pero actualmente vive en Costa Rica.

En el clip, Darcey explicó que el 11 de abril es un día feriado en el país centroamericano y confesó haberse quedado impactada al descubrir el motivo de la celebración.

“La historia dice que en este día un chico llamado Juan Santamaría tomó una antorcha, corrió y sacrificó su vida para quemar un fuerte. Las personas en ese fuerte eran estadounidenses. Así que sí, Costa Rica celebra una victoria frente a Estados Unidos, liderada por un hombre llamado William Walker”, relató en inglés.

La joven comentó, visiblemente asombrada, que jamás escuchó esa historia en sus clases escolares en Estados Unidos, algo que la dejó aún más sorprendida.

“Por supuesto que todos los costarricenses saben de esta historia porque ellos ganaron. Así que, si alguna vez vienes a Costa Rica, aterrizarás en el Aeropuerto Juan Santamaría y recordarás que es un héroe nacional que venció a los filibusteros estadounidenses el 11 de abril”, añadió.

En la sección de comentarios, decenas de usuarios agradecieron a Darcey por destacar un episodio emblemático de la historia costarricense. “Gracias por apreciar la historia de mi país”, escribió un internauta. “¡Pura vida! Gracias por contar nuestra historia”, comentó otro.