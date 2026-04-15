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Estadounidense expone impactada lo que su país ‘le ocultó’ sobre Costa Rica

La mujer se mostró impactada por el hecho que enorgullece a los costarricenses

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Por Fátima Jiménez
Banderas de Estados Unidos y Costa Rica
Una mujer estadounidense sorprendió a sus seguidores al compartir un hecho histórico que desconocía y que vincula a su país con Costa Rica. (Shutterstock)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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