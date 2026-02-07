Esta fue la televisora que arrasó con la audiencia durante las elecciones (quedó muy lejos de su competencia)

Un canal dominó la sintonía nacional y se colocó a la cabeza en la cobertura televisiva de la jornada electoral, de acuerdo con las mediciones de Kantar Ibope.

Durante la jornada electoral del pasado 1.º de febrero, una de las televisoras nacionales dominó la sintonía y conquistó la atención del país.

Según datos de Kantar Ibope, firma especializada en medición de audiencias, Teletica se posicionó a la cabeza de la cobertura televisiva de las elecciones presidenciales, marcando una clara diferencia frente a su competencia.

En la franja comprendida entre 6 a. m. y 6 p. m., la televisora de La Sabana alcanzó un rating de 8,7 puntos, lo que significa que de cada 100 televisores encendidos en Costa Rica, 8,7 estaban sintonizando Teletica.

En ese mismo horario, Repretel obtuvo 5,6, Multimedios y Opa TV registraron 0,5 cada uno, Extra TV alcanzó 0,2, y Trivisión llegó a 0,8.

El liderazgo se amplió aún más durante la noche electoral: entre 6 p. m. y 11:24 p. m., Teletica logró un 20,3 de rating, mientras que Repretel obtuvo 12,8; Multimedios, 2,5; Opa TV, 0,7; Extra TV, 0,4; y Trivisión, 1,7.

El productor de Teletica Alejandro Jiménez celebró el logro en sus redes sociales, compartiendo con orgullo el resultado del trabajo conjunto.

“¡Felicitaciones a todo el equipo de Telenoticias y de Televisora de Costa Rica por un excelente trabajo! Estos resultados solo pueden ser producto de un gran esfuerzo y de la confianza de la gente”, expresó.

Con un "rating" de 8,7 puntos entre 6 a. m. y 6 p. m., Teletica se convirtió en la opción informativa preferida por los costarricenses, superando ampliamente a sus competidores en la franja clave de la votación. (Suministrada)