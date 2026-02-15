Viva

Esposo de exbailarina de ‘A todo dar’ lucha por su vida: ‘Sufrió un derrame y estuvo en coma’

La figura del recordado programa de Repretel y su marido crearon una compaña de recolección de dinero en el sitio GoFundMe

Por Jessica Rojas Ch.
Angie Conejo exa todo dar pasó fea experiencia con huracán Milton
En enero del 2025 la exbailarina de 'A todo dar' y su esposo viajaron a Estados Unidos para atender la enfermedad. (Archivo)







Krystel ByersA todo dar
