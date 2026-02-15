Esposo de exbailarina de ‘A todo dar’ lucha por su vida: ‘Sufrió un derrame y estuvo en coma’

En enero del 2025 la exbailarina de 'A todo dar' y su esposo viajaron a Estados Unidos para atender la enfermedad.

Una exfigura del recordado programa A todo dar está pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida. El esposo de quien fuera una de las bailarinas del programa de Repretel enfrenta una grave complicación de salud que pone en riesgo su vida.

Krystel Byers y su marido, el estadounidense Adam Silverstein, incluso crearon una campaña de donaciones en el sitio GoFundMe, con el fin de recolectar dinero para pagar los tratamientos y ayudar al hogar.

Adam publicó un video en sus redes sociales en el que confirmó que la campaña es verídica.

Krystel Byers, exfigura de 'A todo dar' y Adam Silverstein, son padres de un niño de 12 años. (Instagram)

Además, confirmó cuál es el padecimiento que afronta. “Quiero que todo el mundo sepa que esta es una situación real y es desafortunada porque, como saben, sufrí un derrame cerebral y tuve neumonía”, explicó Silverstein.

Agregó que líquidos en su estómago entraron a sus pulmones y que actualmente se encuentra en su casa tratando de recuperarse para volver a trabajar. “Tengo un hijo de 12 años y mi esposa. Es una situación bastante difícil”, manifestó.

En entrevista con el periódico La Teja, Byers también informó sobre la situación. “Aquí en el mismo predicamento que el año pasado justo al mismo tiempo, no lo puedo creer; pero esta vez hasta peor porque sí, mi esposo se complicó con el derrame y la neumonía. Estuvo en coma. Entonces sí, ha sido muy, muy difícil”, expresó la exbailarina al medio.

En enero del 2025, Byers había comunicado que se iba de Costa Rica con su familia para intentar atender la enfermedad de su esposo en Estados Unidos.