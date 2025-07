Esposa de Kaká revela detalles de su matrimonio discreto: ‘Él no quiere, yo no lo obligo’

Carol Leite, de 29 años, compartió aspectos íntimos de su relación con el exfutbolista Kaká, de 43 años, durante una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram.

En sus respuestas, explicó por qué evita publicar imágenes con su esposo, cómo comenzó la relación y cómo maneja el tema de los celos.

La influencer brasileña fue consultada sobre su escasa presencia en redes junto a Kaká. Indicó que él no es aficionado a aparecer frente a cámaras y que no desea forzar algo que no nace de manera natural. Describió a su pareja como “discreto” y reconoció que, a diferencia de

“¡Él no quiere, yo no lo obligo! Cuando aparece, es espontáneo, odio tener que forzarlo... él es discreto. Yo soy descarada (risas)“, respondió Leite a la consulta.

Otro seguidor preguntó cómo se dio el inicio de la relación. Carol recordó que el exjugador le pidió que fuera su novia apenas un mes después de empezar a salir.

El momento ocurrió dentro de un automóvil, frente a su casa, y estuvo acompañado por una oración. La influencer señaló que Kaká suele recordar mejor las fechas importantes de la relación.

También fue abordada sobre cómo enfrenta el pasado de Kaká como ídolo internacional y figura admirada por muchas seguidoras. Aclaró que no se considera una persona celosa y que solo siente celos cuando tiene razones reales para hacerlo.

Kaká y Carol comenzaron su relación en 2016 y se casaron en 2019. Tienen dos hijas: Esther, de 4 años, y Sarah, de 2. Además, Kaká es padre de Luca, de 16 años, e Isabella, de 13, quienes nacieron durante su matrimonio anterior con Carol Batista.

