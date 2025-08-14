Viva

Esposa de exintegrante de Maroon 5 pidió el divorcio tras acusarlo de violencia luego de descubrir mensajes sexuales dirigidos a menores

Kate Bowman terminó su relación con Mickey Madden tras acusarlo de violencia física y revelar mensajes sexuales dirigidos a menores de edad

Por O Globo / Brasil / GDA
El exintegrante de Maroon 5 enfrenta nuevas acusaciones por agresión tras el divorcio solicitado por su esposa, Kate Bowman.
El exintegrante de Maroon 5 enfrenta nuevas acusaciones por agresión tras el divorcio solicitado por su esposa, Kate Bowman. (AFP/AFP)







notas iaJGGMaroon 5Kate BowmanMickey Madden
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

