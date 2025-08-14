Esposa de exintegrante de Maroon 5 pidió el divorcio tras acusarlo de violencia luego de descubrir mensajes sexuales dirigidos a menores

El exintegrante de Maroon 5 enfrenta nuevas acusaciones por agresión tras el divorcio solicitado por su esposa, Kate Bowman.

Kate Bowman solicitó el divorcio de Mickey Madden, exbajista de Maroon 5, dos semanas después de acusarlo de agredirla. La decisión fue presentada en un tribunal de Los Ángeles el miércoles 13 de agosto. En los documentos, Bowman señaló “diferencias irreconciliables” como motivo para terminar el matrimonio, el cual duró apenas tres meses.

La denuncia se dio luego de que Bowman, al revisar el teléfono de Madden, descubriera mensajes sexuales dirigidos a adolescentes.

Según sus declaraciones ante el tribunal, los textos incluían referencias a fantasías de abuso sexual y solicitudes de fotografías de contenido explícito. Bowman aseguró que el músico se tornó violento al ser confrontado.

Como medida inicial, obtuvo una orden de restricción por violencia doméstica. Con la solicitud de divorcio, Bowman oficializó la ruptura del vínculo con Madden, de 46 años. La pareja había iniciado su relación en 2021. No se reportaron hijos ni se indicó si existía un acuerdo prenupcial.

El incidente violento que motivó la denuncia habría ocurrido el 21 de julio. Bowman describió que Madden le sujetó los brazos, la empujó contra una encimera de cocina y luego la tiró al suelo. Según su testimonio, logró zafarse, se levantó y huyó de la vivienda.

El músico la habría perseguido descalzo y en ropa interior. Cuando la alcanzó, la empujó contra un portón e intentó forzarla a regresar a la casa. Bowman aseguró que logró escapar hacia la calle. Sin embargo, él la encontró en dos lugares distintos y la volvió a agredir físicamente.

Madden fue uno de los miembros fundadores de Maroon 5 y permaneció en la banda durante 26 años, desde 1994 hasta 2020. En ese año, se alejó del grupo tras ser arrestado por otro caso de violencia doméstica.

En esa ocasión, pagó una fianza de $50.000 y no emitió comentarios al respecto. La identidad de la víctima no se hizo pública.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.