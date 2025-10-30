Esposa de David Guzmán responde a críticas por video familiar: ‘Nunca hubo malicia’

Stacy Montero, esposa de David Guzmán, explicó que el gesto mostraba una costumbre familiar de bendición antes de salir de casa.

Stacy Montero, esposa del jugador del Deportivo Saprissa, David Guzmán, respondió a las críticas que surgieron en redes sociales luego de publicar un video en el que el futbolista, antes de un partido, besa a sus hijos en la boca como gesto de despedida.

El video, que ya suma más de 368.000 reproducciones, desató una ola de comentarios negativos, por lo que Montero decidió defenderse y aclarar la situación.

Montero señaló que “todas las opiniones son válidas” y que respeta los distintos puntos de vista. “Cada persona ve las cosas desde su experiencia y con lo que tiene en el corazón. Son cosas que están fuera de nuestro control”, afirmó.

Sobre la intención del video, Montero dijo que lo compartieron porque el momento fue muy especial. “El único sentido con el que se compartió el video fue porque, cuando lo vimos, sentimos algo muy lindo. David dijo: ‘Qué bonito que lo grabaron’. En ningún momento lo vimos con malicia”, explicó.

Añadió que la costumbre de darse la bendición antes de salir de casa tiene gran valor en su familia. “Lo hacemos cada vez que se presenta ese momento: cuando los niños van a la escuela o cuando hay un partido. Es algo que hacemos los cinco y que para nosotros tiene mucho significado”, detalló.

Montero subrayó que las dos cosas más importantes del video son la bendición de su hija y la respuesta de su esposo. “Ella le da la bendición a su papá, y si leen los labios de David, él le contesta: ‘Te amo’. Esas fueron las dos cosas más importantes”, explicó.

También se refirió a quienes criticaron el video. “Hay personas que opinan sobre temas de salud, bacterias o costumbres. Agradezco a quienes lo hacen con buenas intenciones, pero en nuestra casa todo está claro. Hacemos el mejor trabajo posible como padres desde la conciencia y la presencia, lejos de la perfección, porque solo Dios es perfecto”, expresó.

El video familiar de David Guzmán alcanzó más de 368.000 reproducciones en redes sociales. Guzmán y Stacy Montero tienen tres hijos. (Instagram/Instagram)

Montero indicó que el gesto no puede compararse con una conducta inapropiada entre un adulto y un menor. “No hay punto de comparación, porque en este caso se trata de un padre y su hija. En ningún momento buscamos normalizar conductas que ustedes critican. Me hubiera gustado que el enfoque fuera la bendición”, señaló.

Agregó que, con el crecimiento, las muestras de afecto cambian de manera natural. “Ahora tengo un hijo de 10 años, casi preadolescente. Si me preguntan cuándo dejamos de darnos besitos, no sabría decirlo. Simplemente, ya no lo hacemos, porque él creció. Todo cambia con el tiempo”, comentó.

La esposa del jugador pidió respeto y comprensión. “Nunca en esta casa se ha visto el gesto con malicia ni con intención de perjudicar a los niños. Entiendo que haya personas que quieran opinar o recomendar, pero hay muchas situaciones similares en la vida diaria. Por ejemplo, quienes critican el beso, también soplan la comida a sus bebés”, ejemplificó.

Montero explicó que no desea entrar en debates, sino promover el respeto. “No es el sentido de estas historias. Agradezco que se preocupen por nosotros, que nos escriban y que nos envíen mensajes bonitos. La vida siempre tiene dos caras, y trato de ver lo positivo incluso en los momentos difíciles”, afirmó.

Para concluir, pidió que se entienda el mensaje principal del video. “No hay ninguna intención de normalizar besos en la boca entre niños. Cada quien hace lo mejor que puede con sus hijos”, finalizó Montero.