Esposa de David Guzmán responde a críticas por video familiar: ‘Nunca hubo malicia’

Stacy Montero explicó el motivo del video y argumentó que lo sucedido fue un gesto de cariño

Por Fiorella Montoya
Stacy Montero, esposa de David Guzmán, explicó que el gesto mostraba una costumbre familiar de bendición antes de salir de casa.
Stacy Montero, esposa de David Guzmán, explicó que el gesto mostraba una costumbre familiar de bendición antes de salir de casa.







