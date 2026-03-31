Esposa de David Guzmán enfrenta con dureza a hijo de Wálter Centeno por polémico comentario: esto fue lo que pasó

Stacy Montero, esposa de David Guzmán, arremetió con todo para defender a su esposo.

Stacy Montero, esposa del futbolista del Deportivo Saprissa David Guzmán, no se guardó y arremetió en redes sociales contra Wálter Centeno Jr., hijo del exfutbolista del mismo nombre, quien lanzó comentarios sobre su esposo.

La polémica empezó en el programa Teléfono Rojo, del periodista Josué Quesada, donde Centeno participó como invitado. Allí comentaron sobre los números de la camiseta en el equipo morado y un comentario detonó la situación.

Quesada leyó una opinión que decía: “Patecito, Guzmán no se merece ni siquiera ese número de chema”, en referencia a la camisa 8 que por mucho tiempo utilizó en Saprissa su padre, Wálter Centeno.

Ante la declaración, el joven dijo con tono irónico: “Yo no lo dije, lo dijo él”. Posteriormente, agregó: “Esa camisa estuvo retirada y después apareció en la espalda de Guzmán... Yo estoy en el club morado y lo veo arriba y luego la veo abajo, digo ‘Señor’”.

Lo dicho en el programa no cayó bien a la esposa de David Guzmán, quien expuso su punto de vista: “El papá pudo haber sido lo que quiso y se le respeta. Pero está más que claro que el respeto y los valores Jr. no los conoce. Por favor, ayuden al muchacho. Y tanto que pasa viéndonos en el club morado y nunca me dice nada... ¿entonces?”, escribió la mujer.

Además, agregó: “Tan pendiente que pasa de nosotros. Ahora entiendo sus risas sarcásticas para con nosotros (incluyendo a mis hijos). ¡Cuidado! Y si supiera él (Jr.) la historia que existe de cuando le pidieron a David volver a utilizar el número 8 regresando de la MLS”.

La situación no quedó ahí, pues publicó varias imágenes y videos donde defendía la labor de su esposo en el club tibaseño. “¡Menos ego y más respeto! Créame que nadie quiere igualar ni opacar y menos superar... Porque el camino, las condiciones y circunstancias para ambos han sido diferentes”, escribió.

Montero afirmó que su esposo puede defenderse solo, pero que hay una situación que la molestó más allá. “Nicolás me dijo en el partido que un muchacho pasaba enfrente de él como burlándose y yo le dije: ‘Nico, acordáte que este tipo lo único que quiere es llamar la atención’”.

Finalizó sus videos diciendo que las cosas “se dicen porque la gente no puede andar por ahí creyéndose lo que no es”.