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Esposa de David Guzmán enfrenta con dureza a hijo de Wálter Centeno por polémico comentario: esto fue lo que pasó

Stacy Montero, esposa del futbolista del Deportivo Saprissa, arremetió en contra Wálter Centeno Jr. tras comentarios sobre el uso del dorsal 8

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Por Fiorella Montoya y Juan Pablo Sanabria
Stacy Montero, esposa de David Guzmán, explicó que el gesto mostraba una costumbre familiar de bendición antes de salir de casa.
Stacy Montero, esposa de David Guzmán, arremetió con todo para defender a su esposo. (Instagram/Prensa Saprissa)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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