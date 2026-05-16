Esposa de Bruce Willis revela desgarradora actualización sobre la salud del famoso actor

Bruce Willis padece demencia frontotemporal (DFT), un tipo de demencia neurodegenerativa que afecta, sobre todo, el lenguaje, el comportamiento y la personalidad.

La salud de Bruce Willis vuelve a generar preocupación, luego de que su esposa, Emma Heming Willis, revelara nuevos detalles sobre el avance de la demencia frontotemporal (DFT) que padece el actor.

En una entrevista con La Vanguardia, Heming confirmó que el protagonista de icónicas películas de acción perdió la capacidad de comunicarse verbalmente, una de las manifestaciones más visibles de la enfermedad.

Pese al deterioro progresivo, destacó que el vínculo emocional entre ambos se mantiene intacto. “Ya no hay palabras, pero no hacen falta. Nos entendemos con la mirada”, expresó.

Los primeros síntomas fueron difíciles de detectar. Según relató, comenzaron de forma sutil en el lenguaje. Bruce Willis, quien tuvo episodios de tartamudeo en su infancia, empezó a mostrar dificultades similares, lo que inicialmente no generó alarma. Con el tiempo, los cambios se intensificaron y se sumaron alteraciones en su comportamiento.

Antes del diagnóstico, la situación incluso generó confusión en la relación. Heming confesó que llegó a pensar que enfrentaban problemas de pareja. “No entendía lo que estaba pasando, hasta que todo tuvo sentido”, recordó.

La familia tuvo que reinventar su forma de convivir. Han encontrado nuevas maneras de comunicarse y mantenerse unidos, incluso a través de pequeños gestos. Entre ellas, la creación de un cuaderno donde registran momentos significativos para preservar la esencia del actor.

Heming describió este proceso como un “duelo constante”, marcado por la incertidumbre.

A pesar de la situación, resaltó que aún hay instantes de alegría. Una sonrisa o un gesto de Willis le recuerdan quién es él más allá de la enfermedad. “Sigo aquí, acompañándolo”, afirmó.