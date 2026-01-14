Española que vive en Costa Rica sorprende al hablar sobre una costumbre tica: ‘No es normal’

Una española que vive en Costa Rica se mostró extrañada por una costumbre de los ticos.

Una creadora de contenido española que vive en Costa Rica realizó un video en el cual manifestó que en nuestro país se ha “malacostumbrado”.

En su perfil de Instagram, que tiene más de 20.000 seguidores, la joven identificada como Lauri Bennett explicó que los ticos son “superamables”, pero no de la manera “normal”.

“Son unos niveles de amabilidad que yo no había conocido en la vida”, expresó en el video.

Esa manera de ser de los costarricenses provocó en ella un choque cultural. La española explicó que, cuando regresa a su natal España y no recibe el mismo trato amable de sus coterráneos, se siente mal.

Además, agregó que el servicio al cliente en nuestro país es muy bueno y que no encuentra en otros lugares algo similar. “Si no tienen lo que estás buscando te dicen: ‘Aquí no hay, pero hay una tienda al final de la calle donde seguro lo encuentras’”, afirmó.

“Me han malacostumbrado en el buen sentido y ahora me doy cuenta de que soy mucho más amable. Costa Rica me ha bien acostumbrado o malacostumbrado a ser mucho más amable, mucho más educada y a responder a la gente con más cortesía; a siempre sonreír, a siempre saludar, a ser mejor persona”, concluyó la joven.