Escándalos del príncipe Andrew sepultan título nobiliario clave para el futuro del príncipe Louis

La decisión busca limpiar la imagen de la monarquía británica tras años de cuestionamientos por los vínculos con Jeffrey Epstein

Por O Globo / Brasil / GDA
La monarquía británica romperá tradición por el caso Andrew. Louis, hijo de William y Kate, no recibirá el título de duque de York.
La monarquía británica romperá tradición por el caso Andrew. Louis, hijo de William y Kate, no recibirá el título de duque de York. (AFP/AFP)







