¿Es San José bonito? 22 fotografías desafían la percepción de la capital

Un total de 16 artistas muestran sus imágenes en la Plaza de la Cultura

Por Fiorella Montoya
Personajes como Gerardo Vargas, 'Superman', y María Quirós; ambos recurrentes en la capital, son parte de las fotografías.
Personajes como Gerardo Vargas, conocido como 'Superman', y María Quirós; personajes recurrentes de la capital, son parte de las fotografías. (Cortesía Museos BCCR/Cortesía Museos BCCR)







