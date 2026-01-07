¿Es San José bonito? 22 fotografías desafían la percepción de la capital

Personajes como Gerardo Vargas, conocido como 'Superman', y María Quirós; personajes recurrentes de la capital, son parte de las fotografías.

¿San José es bonito? Una galería de imágenes al aire libre en la Plaza de la Cultura busca responder esa pregunta y dar a conocer esos pequeños espacios que muchas veces pasan inadvertidos y que pueden sorprender a más de uno, sobre todo a aquellos que la capital le resulta aburrida, insegura y hasta fea.

Un total de 22 imágenes son parte de la galería, encabezada por un grupo de 16 artistas que bajo su lente captaron detalles que muestran las diferentes realidades que tiene una provincia viva, llena de luces y una perspectiva diferente.

Los encargados de llevar a cabo la obra son los fotógrafos Adrián Arias, Alex Arias, Alonso Chaves, Claudio Corrales, Diego Gamboa, Eugenio García, Flavia Sánchez Cabezas, Gabriela Téllez, Jorge Albán-Dobles, José Díaz, Julián Torres, Leo Ureña, Pablo Cambronero, Paula Mora, Paz Howell y Priscilla Mora.

“Esta vez iniciamos la conversación sobre la capital con una invitación pública para caminar por la Plaza de la Cultura. San José es una de las ciudades más fotografiadas del país; cada persona que la conoce tiene una percepción diferente. Con esta muestra salimos a pasear a Chepe y mostramos 22 razones para entender el presente y pensar el futuro”, explicó Karina Salguero, gerente de Estrategia e Innovación Cultural de los Museos del BCCR en un comunicado.

Para los artistas significa una oportunidad de dar a conocer desde la intimidad de sus ojos cómo es “su San José”, una pequeña ciudad en medio de la inmensidad de un país.

“Lejos de cualquier sensación de inseguridad, encuentro en las ‘cavernas’ de colores que he descubierto en mis recorridos fotográficos, un lugar donde miniuniversos personales me han abierto las puertas para habitarlos por momentos efímeros; para conocer sus antiguos barrios desde adentro, donde yace la médula de la ciudad”, explica la fotógrafa Gabriela Téllez.

Las imágenes de la muestra presenta desde personajes hasta edificaciones emblemáticas. (Cortesía Museos BCCR/Cortesía Museos BCCR)

Por otro lado, uno de los fotógrafos, José Díaz, decidió mostrar el lado más humano de las personas que habitan la capital. Dos de ellos fueron Gerardo Vargas, conocido como Superman, y María Quirós, quien habitualmente recorre espacios públicos y culturales, y a quien se le conoce como María la Rosa Quirós. La muestra también presenta a otros personajes bajo el anonimato.

María José Monge, curadora de artes visuales de los museos, afirmó que el ambiente que se vive en San José comprende desde las personas que se dirigen a sus oficinas hasta los que disfrutan del entretenimiento, incluso los gestos de cariño que en ocasiones se pierden en la multitud.

“El trabajo y el ocio se encuentran en una acera, una casa, un salón de baile, un anticuario o una floristería, espacios que parecen contener algo del ruido y el caos citadino, así como de lo que en él hay de silencio y de nostalgia”, explicó en un comunicado.

También agregó que “comprende el potrero, las palomas, el perrito, el niño lactante, el beso y el abrazo entre pares. A través de ella confirmamos que la ciudad capital continúa siendo un lugar bonito en el que todos los seres importan, en el que la vida se afirma continuamente nutriendo la esperanza”, dijo Monge.

La muestra estará abierta hasta el 28 de febrero.