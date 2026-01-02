Desfile de las Rosas 2026: vea las carrozas más llamativas del evento

El Desfile de las Rosas 2026 se abrió paso con sus carrozas llenas de magia y alegría, en medio de una ciudad de Pasadena, California, que este 1.° de enero respondió con una intensa lluvia que marcó el desfile.
No obstante, el clima no detuvo la energía y más bien agregó épica al evento, que es tradición desde 1890.
En cuanto a las carrozas, la edición 137 del desfile presentó casi 40 carruajes alegóricos de muy variadas temáticas: desde un sentido homenaje a las víctimas de los incendios forestales que arrasaron Los Ángeles el año pasado, hasta una enorme rana René que invitaba a visitar Mississippi.
A continuación, repase las fotografías del Desfile de las Rosas 2026, marcado por impresionantes carrozas y una fuerte lluvia californiana.
