Desfile de las Rosas 2026: vea las carrozas más llamativas del evento

Esta carroza de la empresa UPS Store ganó el premio a mejor diseño artístico y uso de materiales florales y no florales, en el Desfile de las Rosas 2026.

El Desfile de las Rosas 2026 se abrió paso con sus carrozas llenas de magia y alegría, en medio de una ciudad de Pasadena, California, que este 1.° de enero respondió con una intensa lluvia que marcó el desfile.

No obstante, el clima no detuvo la energía y más bien agregó épica al evento, que es tradición desde 1890.

En cuanto a las carrozas, la edición 137 del desfile presentó casi 40 carruajes alegóricos de muy variadas temáticas: desde un sentido homenaje a las víctimas de los incendios forestales que arrasaron Los Ángeles el año pasado, hasta una enorme rana René que invitaba a visitar Mississippi.

A continuación, repase las fotografías del Desfile de las Rosas 2026, marcado por impresionantes carrozas y una fuerte lluvia californiana.

Una de las carrozas que más llamó la atención desde su anuncio fue esta, que celebra los 60 años de la franquicia 'Star Trek'. La recreación de la célebre nave de la serie USS Enterprise llenó de fantasía el Desfile de las Rosas 2026. (AFP)

El equipo de la Universidad de Indiana marchó con gran energía en el Desfile de las Rosas 2026. (AFP)

La querida rana René se llevó las miradas como el elemento principal de la carroza de 'Visit Mississippi', organización que promueve el turismo en ese estado. (AFP)

La cantante británica Bishop Briggs fue una de las artistas que se presentó en el Desfile de las Rosas 2026. (AFP)

Esta carroza rindió homenaje a las 13.000 familias que perdieron sus hogares y a las 31 personas que murieron en los incendios forestales de Los Ángeles en 2025. Algunos sobrevivientes iban a bordo del carruaje. (AFP)

El icónico Golden Gate lució en esta carroza alusiva a la ciudad de San Francisco, en el Desfile de las Rosas 2026. Fue la ganadora del premio a carro alegórico más extraordinario. (AFP)

Earvin 'Magic' Johnson, leyenda de la NBA, fue el mariscal del Desfile de las Rosas 2026. (AFP)

El zoológico de San Diego también dijo presente en el Desfile de las Rosas 2026. (AFP)