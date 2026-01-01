Desfile de las Rosas 2026: siga aquí la transmisión oficial

En el Desfile de las Rosas 2026 casi 40 carrozas recorren las calles de Pasadena, California.

El Desfile de las Rosas llega a su edición número 137 este 1.º de enero de 2026. El tradicional evento, que recorre las calles de Pasadena, California, se celebra bajo el lema oficial “La magia del trabajo en equipo”.

Como es costumbre, el desfile presenta por las calles de la ciudad californiana sus icónicas carrozas, las bandas de marcha de diversas partes del mundo y unidades de caballería, atrayendo a una audiencia global de millones de personas.

En esta edición del célebre evento, el cual se realiza desde 1890, la leyenda de la NBA Magic Johnson fue elegido mariscal. El exjugador de baloncesto, de 66 años, jugó toda su vida con los Lakers, donde ganó cinco títulos y fue parte del llamado Dream Team que ganó el oro para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1992.

Johnson también dejó huella a nivel social, especialmente por convertirse en el primer jugador activo de la NBA en hacer público que contrajo el VIH.

“La elección de Johnson como Gran Mariscal se integra perfectamente con el tema del desfile de este año: ‘La magia del trabajo en equipo’. Con su nombre (Magic) en el tema, parece que fue el destino”, justificó Mark Leavens, presidente de la organización del desfile.

Siga aquí la transmisión en vivo del Desfile de las Rosas 2026.