Youtuber que viajó por Costa Rica en patineta: ‘Los ticos son los más felices del mundo’

“Es el mejor país del mundo” es una de las frases que Evangelina González, una famosa youtuber argentina, utiliza para describir a Costa Rica. Ha visitado distintas provincias y sale de cada una de ellas con mayores deseos de regresar, enamorada de la biodiversidad y la calidez con la que la reciben los ticos.

En octubre de 2022, como parte de un reto que la llevó a recorrer cinco países de diferentes continentes en su longboard, cruzó 700 kilómetros entre Panamá y Nicaragua. Con esta patineta eléctrica atravesó las costas del Caribe y del Pacífico de Costa Rica; una experiencia que documentó en un video compartido recientemente en su canal de YouTube @alinfinito, donde cuenta con más de 64.000 seguidores.

“Estoy agradecida que la vida me haya llevado hasta Costa Rica y me haya abierto tanto el corazón. Yo siento que soy una persona mucho más feliz después de Costa Rica (...). Me ha conectado tanto y me ha hecho sentir la vida de verdad. Estoy enamorada”, expresó la argentina.

Según contó la creadora de contenido, su primer viaje a Costa Rica le “cambió la vida”. Debido a que llegó con la mentalidad de simplemente completar el reto, no se detuvo a analizar hacia donde se dirigía. Por eso, al llegar al país, se encontró con un lugar en plena época lluviosa y rodeada de un intenso paisaje verde, con mucha neblina.

La primera vez que visitó Costa Rica, la youtuber argentina Evangelina González recorrió 700 kilómetros en su patineta eléctrica. (YouTube Alinfinito)

En ese momento no se dedicaba a hacer tiktoks (red social en la que hoy tiene 400.000 seguidores), pero una ocurrencia la volvió viral. Tras subir un pequeño video con tono humorístico, en el que le solicitaba a sus seguidores que no tocaran la bocina de sus vehículos al verla en la calle porque se asustaba fácilmente, comenzó a ganar una amplia base de fanáticos en todo el país.

La conexión con los ticos siguió creciendo, al punto que se fotografió con todas las personas que la reconocían en el camino, aceptaba los consejos que le ofrecían y hasta se conmovió por recibir ayuda de los agentes de tránsito de la zona.

Así fue cómo recorrió pueblos como Cahuita y Guápiles, en Limón; Sarapiquí en Heredia y La Fortuna en San Carlos, Alajuela. Allí se adentró a los bosques aunque estuviera lloviendo y grabó sus aventuras por los puentes colgantes. Después continuó patinando hasta Guanacaste y terminó probando la lecha dormida, una bebida tradicional de Cañas. El último tramo de su recorrido con el longboard, que fue un viaje de 78 kilómetros, tenía como destino final La Cruz, para cruzar la frontera con Nicaragua.

Su experiencia fue tan gratificante que se tatuó la bandera de Costa Rica en su pierna y, meses después, en febrero del 2023, regresó a pasear por nuevos lugares del país. Visitó paraderos en Manuel Antonio y Quepos, en Puntarenas, donde quedó maravillada con los osos perezosos. Ahora, la argentina anunció que volverá al suelo tico en noviembre del 2024.

Como parte de su reto de recorrer cinco países de cinco continentes con su 'longboard', la argentina visitó Portugal en Europa y después aterrizó en Costa Rica. (YouTube Alinfinito)

Además de enamorarse de la flora y fauna costarricense, González quedó sorprendida del hecho que no hay ejército, la posibilidad de tomar agua del tubo y que los ciudadanos quieren llevar a los turistas a conocer todo el país. “Costa Rica, básicamente, hizo conmigo lo que quiso”, agregó la creadora de contenido.

Al publicar videos sobre su experiencia en el país, la argentina ha recibido una gran respuesta de sus más de 649.000 seguidores (entre YouTube, Instagram y TikTok). Constantemente reacciona a canciones de artistas nacionales como Soy tico, de Carlos Guzmán, o realiza un repaso por el logro futbolístico de la Selección Nacional en el Mundial de Brasil 2014.

Sobre todo, González siempre se muestra agradecida con los ticos y envía mensajes para incentivar el turismo en el país: “Los costarricenses son las personas más felices del mundo. Son humildes, tienen el corazón gigante. Están enamorados de su país y tienen razón. Estoy muy contenta de que así sea, porque lo cuidan”.