“Realmente ya tengo bastante tiempo de hacer cosas ‘como solista’ en redes. Estoy contento porque me apoyan mucho en mis redes sociales. También ser copresentador de Dancing with the Stars (en la quinta temporada) me ayudó, siento que esa experiencia me hizo crecer en otras áreas, me ponía al nivel de gente muy carga con muchos años en tele como Randall Vargas, Bismarck Méndez y Shirley Álvarez. Eso me ha sumado mucho”, dijo Alfaro, quien cuenta con más de 392.000 seguidores en Instagram, convirtiéndose en uno de los hombres costarricenses, viviendo en el país, más seguido.