(Video) Conozca a Johan, el recolector de basura que baila swing criollo en su trabajo

Las redes sociales en Costa Rica se rindieron ante un video que circuló este jueves 9 de setiembre, Día del Niño y la Niña. Las imágenes de un joven recolector de basura que baila alegre al ritmo del swing criollo contagiaron de buena vibra al país.

El muchacho iba en la parte trasera del camión bailando sin ninguna pena, mientras que era grabado por una persona que iba en automóvil. Fue tanta la energía y la buena actitud del trabajador que hasta uno de sus compañeros “le dio pelota” y se apuntó a la bailada.

Este recolector y bailarín es Johan Rugama Marchena, un hombre de 27 años vecino de Pavas y oriundo de Santa Cruz, Guanacaste.

“Ni cuenta me di de que me estaban grabando. Yo ando siempre así en mi trabajo, es parte de mi actitud y de mi motivación”, comentó Rugama, quien trabaja como recolector de basura desde hace casi cuatro años en la empresa MCG, que le brinda servicios a la Municipalidad de San José.

Cuando fue grabado, Rugama y sus compañeros viajaban por las cercanías del Registro Civil, en San José. “Fue ayer (jueves) el Día del Niño. Eran como las 11:30 de la mañana”, recordó.

El trabajador empieza su jornada diaria a las 6 a. m. y aunque ya habían pasado varias horas laborales, en un trabajo que implica un importante desgaste físico, su contagiosa alegría fue digna de convertirse en un video viral.

Muchos de los comentarios de las personas que han visto las imágenes en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter, confirman que Johan refleja la actitud del ser costarricense. “Soy una persona alegre, con buena actitud”, dijo el trabajador.

Johan afirma que el sabor con el que baila el swing criollo lo trae en las venas. Fue en Guanacaste donde aprendió a bailar de ese modo tan singular, que nos identifica a como ticos.

“Yo siempre ando activo. No tengo por qué andar ‘ahuevado’, porque los problemas se tienen que quedar fuera del trabajo. Un compañero me dijo que más bien era un milagro que no me habían agarrado bailando antes”, contó entre risas.

Rugama es padre de dos niñas, una de cuatro años y otra de un mes y tres días, ellas son su motivación diaria, asegura.

Luego de que el video se hiciera famoso, Johan no ha parado de tomarse fotografías con la gente que lo reconoce en la calle. Este viernes 10 de setiembre, mientras estábamos entrevistándolo por teléfono, llegó una muchacha a pedirle una foto.

“Vieras qué tuanis, hasta paran el camión para tomar fotos”, dijo.

Sobre su trabajo, Rugama afirma que se siente muy orgulloso de la labor que realiza ya que la limpieza del país y la recolección de basura son de suma importancia para resguardar la salud.

“Hay gente que lo quiere humillar a uno porque anda recogiendo basura, pero yo me siento bien orgulloso porque le ayudo al país y a muchas personas. Ahora con todo esto del video me siento más motivado para hacer mejor mi trabajo”, aseguró.

¡Gracias, Johan! Por darle a los costarricenses un ejemplo de vida, de tenacidad, de amor por el trabajo y, por supuesto, de alegría.

